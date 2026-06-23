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體育
出版：2026-Jun-23 14:37
更新：2026-Jun-23 14:37

世界盃｜比利時杜古證實已歸隊　球隊謊稱不適助返英國侍產

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謝利美杜古已返回美國匯合比利時。(路透社)

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比利時國腳的謝利美杜古（Jeremy Doku），提出休假返回英國侍產的事件，比利時方面證實杜古已經歸隊，同時確定他缺席對伊朗比賽，正是返回英國，故未來就不用再休假。

杜古的侍產風波，源於法國《隊報》的一位女主持人，在節目中批評杜古「嘔心」，以及指男人在分娩過程中沒有用處。《隊報》事後已經道歉，而涉事的主持亦將被《隊報》中止其節目。比利時在星期一（22日）發出聲明：「在獲得球隊批准，以及有隊醫陪同下，謝利美已前往倫敦與妻子共度特殊的時刻。謝利美將在星期二晚在西雅圖與球隊會合，繼續備戰下一場對新西蘭的比賽。」比利時早前以杜古因為上呼吸道感染缺席伊朗的比賽，不過現在確認是撒謊。

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杜古在之前接受路透社訪問表示：「如果你問我想甚麼，我答案是沒有人會想錯過他們第一個孩子的出生。但我同時也知道，足球涉及很多因素。我知道足協支持球員，也理解他們的處境，我們會盡力而為。」英格蘭的職業球員協會（PFA）指，不應該要球員以「重要的家庭時光」作為可以犧牲的代價：「雖然每種情況都不盡相同，但我們認為應該支持球員平衡他們的職業責任和重要的人生大事。支持球員作為人，而不僅僅是運動員，是創造健康工作環境的重要一部份。」

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