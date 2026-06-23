世界盃｜比利時杜古證實已歸隊　球隊謊稱不適助返英國侍產

比利時國腳的謝利美杜古（Jeremy Doku），提出休假返回英國侍產的事件，比利時方面證實杜古已經歸隊，同時確定他缺席對伊朗比賽，正是返回英國，故未來就不用再休假。

杜古的侍產風波，源於法國《隊報》的一位女主持人，在節目中批評杜古「嘔心」，以及指男人在分娩過程中沒有用處。《隊報》事後已經道歉，而涉事的主持亦將被《隊報》中止其節目。比利時在星期一（22日）發出聲明：「在獲得球隊批准，以及有隊醫陪同下，謝利美已前往倫敦與妻子共度特殊的時刻。謝利美將在星期二晚在西雅圖與球隊會合，繼續備戰下一場對新西蘭的比賽。」比利時早前以杜古因為上呼吸道感染缺席伊朗的比賽，不過現在確認是撒謊。