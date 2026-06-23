世界盃｜日本球迷墨西哥地鐵內合唱《龍珠》　動畫成交流語言

日本動畫在世界遠近馳名，在今屆的世界盃，日本球迷透過日本的動畫文化，聯繫了不少世界各地球迷。其中有網民的影片，他們在墨西哥的地鐵內，竟然可與當地人一起唱《龍珠二世》的主題曲「 CHA-LA HEAD CHA-LA」，還有突尼西亞的球迷，拿着《海賊王》的旗合照。
日本隊今次出戰世界盃決賽周，繼續有不少的球迷隨隊作客到美國及墨西哥。據日本媒體報道，墨西哥人對日本有不錯的印象，故此有一些當地人也專程去支持日本隊。在社交平台的片段，在一輛墨西哥的列車上，竟然有當地球迷與日本球迷一起在哼着《龍珠二世》的主題曲，網民感嘆原來日本動畫真的偉大。
ドラゴンボールＺ初代OP『CHA-LA HEAD-CHA-LA（チャラ・ヘッチャラ）』を電車の中で大合唱するメキシコサポと日本代表サポが尊すぎる！ほんとアニメの力って偉大なんだなぁ😆🇲🇽🤝🇯🇵⚽️🫶🏻pic.twitter.com/Um6ir2LiCb— sirop (@sirop) June 21, 2026
另外有網民亦有影片，在他們前往蒙特雷觀看日本對突尼西亞之前。在當地拍照時被一位突尼西亞的球迷叫住。而該名球迷竟然從背包內拿出一幅《海賊王》的海賊旗出來與他們合照。他們發現，原來日本的動畫在世界各地都有很多支持者。
而在比賽的場地，其實都有不少並非的日本球迷，卻是穿上或裝扮成日本動畫人物入場打氣。
🇯🇵🇹🇳チュニジア戦を前に、場外乱闘戦。— Trivela 🇵🇹🇮🇹ファンタジスタ愛好家🇯🇵 (@Trivela_Futebol) June 21, 2026
🇹🇳サポが
敵である日本人を見つけるや
ズカズカと近づいてきて
…ワンピースの海賊旗を見せつける。笑
この人は、表ではチュニジアを応援し
心では、日本を応援する。笑
日本は漫画アニメという
強烈なサポーターが付いてる！pic.twitter.com/9A8v3A0jzD