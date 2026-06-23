世界盃｜日本球迷墨西哥地鐵內合唱《龍珠》　動畫成交流語言

日本動畫在世界遠近馳名，在今屆的世界盃，日本球迷透過日本的動畫文化，聯繫了不少世界各地球迷。其中有網民的影片，他們在墨西哥的地鐵內，竟然可與當地人一起唱《龍珠二世》的主題曲「 CHA-LA HEAD CHA-LA」，還有突尼西亞的球迷，拿着《海賊王》的旗合照。

日本隊今次出戰世界盃決賽周，繼續有不少的球迷隨隊作客到美國及墨西哥。據日本媒體報道，墨西哥人對日本有不錯的印象，故此有一些當地人也專程去支持日本隊。在社交平台的片段，在一輛墨西哥的列車上，竟然有當地球迷與日本球迷一起在哼着《龍珠二世》的主題曲，網民感嘆原來日本動畫真的偉大。