世界盃｜挪威出線齊划艇慶祝　主教練衝上看台搵老婆

挪威在I組的分組賽，以3:2擊敗塞內加爾，取得32強出線之後，球隊在賽後與場內的球迷一同以他們傳統的划船來慶祝，而主帥的史達利蘇巴根（Stale Solbakken）更直接衝上看台找太太熱吻。
挪威在新澤西州的球場，成功擊敗塞內加爾，在分組取得2連勝出線32強，這是球隊自1998年世界盃以來，另一次出戰這球壇頂級賽事。在賽後，挪威職球員在場內，由隊長的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）負責打鼓，其他人就在划船慶祝，這是挪威的傳統慶祝方式。不過教練的蘇巴根就一點都不傳統，他在球證吹完場之後，立即是跑上看台，並親吻太太。有球迷就指，這是最浪漫的時刻。在與太太熱吻過後，蘇巴根才返回球場，與隊員一起划船。
主教練：夏蘭特甚至可以入4球
在賽後的記者會，蘇巴根就取笑梅開二度的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）：「我意思是，他錯過了先開紀錄的入球，他甚至是可以射入4球的。」
他之後再說：「他是最好的前鋒，幸好他不是代表法國或阿根廷，他為挪威入球。他現在入了4球，兩次在這最大舞台梅開二度。代表法國和阿根廷要贏得金靴獎應該會容易得多，不過我們嘗試讓艾寧打更多比賽，在接下來的比賽給予他更多支援。他現在狀態大勇，我很高興他能在最重要的舞台上入球。」然而蘇巴根指，他會考慮在對法國的最後一場分組賽中，讓部份球員可以休息。