世界盃｜挪威出線齊划艇慶祝　主教練衝上看台搵老婆

挪威在I組的分組賽，以3:2擊敗塞內加爾，取得32強出線之後，球隊在賽後與場內的球迷一同以他們傳統的划船來慶祝，而主帥的史達利蘇巴根（Stale Solbakken）更直接衝上看台找太太熱吻。

挪威在新澤西州的球場，成功擊敗塞內加爾，在分組取得2連勝出線32強，這是球隊自1998年世界盃以來，另一次出戰這球壇頂級賽事。在賽後，挪威職球員在場內，由隊長的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）負責打鼓，其他人就在划船慶祝，這是挪威的傳統慶祝方式。不過教練的蘇巴根就一點都不傳統，他在球證吹完場之後，立即是跑上看台，並親吻太太。有球迷就指，這是最浪漫的時刻。在與太太熱吻過後，蘇巴根才返回球場，與隊員一起划船。