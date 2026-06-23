世界盃｜伊巴謙莫域：美斯已超越比利馬勒當拿

在今屆世界盃已攻入5球，美斯（Lionel Messi）已經成為世界盃史上最多入球的球員。雖然往後基利安麥巴比（Kylian Mbappe）還是很多機會破紀錄，但是前巴塞隆拿的前鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）認為，美斯已經是超越比利（Pele）、馬勒當拿（Diego Maradona）以及告魯夫（Johan Cruyff）等一代名將，成為另一個級別的存在。
今屆世界盃，「呂布」伊巴謙莫域在美國，與法國名宿亨利（Thierry Henry）擔任霍氏的評述。這位瑞典的一代神鋒，在看到美斯於奧地利的比賽梅開二度，創下世界盃入球紀錄後表示：「我不覺得現在還會有爭議，當你成為世界盃史上的射手，贏下了錦標，領導着不同年代，在38歲之齡還繼續有表現，還能要求甚麼？」
他指：「我們用了很多年去把他與不同人比較，然而即使在他之前的傳奇人物，都不能與他完整的生涯比較。比利、馬勒當拿、告魯夫，無論你提及甚麼名字，他們都很出色，但美斯的數字、持續程度以及他的獎盃，都把他放到只屬於他的層次。」他再說：「2場入5球，我在2屆世界盃沒有入球呀。所以我為他感到高興，也希望他能繼續保持這樣的狀態。他的生日就在幾日後，讓他好好享受吧，因為我們都為他感到高興，因為他踢得太好，簡直無法用語言形容。人們可以談論阿根廷的整體表現、他們的戰術以及他們比賽的方式，但當他們需要一些特別的東西時，似乎總有一個人是不可或缺的，那就是美斯。」