世界盃｜力爭B組首名 加拿大無懼瑞士

B組榜首、主辦國加拿大上仗大捷有驚喜，今場續在溫哥華鬥瑞士；加拿大只要和波可保首名出線，「讓球」受讓[0/+0.5]球，必撐主隊。(球賽編號FB0101，6月25日03:00開賽)

加拿大愈戰愈勇，首戰1比1逼和波斯尼亞；上仗更因中場伊斯馬爾干尼(Ismael Kone)被踢斷腳激發全隊鬥心，終以6比0大炒卡塔爾。箭頭施利拿連(Larin)再有士哥，約拿芬大衛(Jonathan David)更連中三元。球隊進攻直接、壓逼力強；今場只要和波即可以得失球差力壓瑞士，以首名出線在32強及甚至16強可留在溫哥華作賽；而加拿大近一年連友賽5鬥歐洲隊，錄3勝2和，今場不會輸蝕。

瑞士上仗藉波斯尼亞下半場少踢1人，由後備奇兵文森比(Manzambi)及魯賓華加斯(Ruben Vargas)發威，尾段發力大炒4比1，總算一吐首輪被卡塔爾逼和悶氣；但球隊今屆進攻發揮只屬平平，面對主場對手好氣好力兼有士氣，瑞士不值熱捧。