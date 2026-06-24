世界盃｜蘇格蘭「細」守博搶分 巴西保C組首名淡定

暫居C組榜首的巴西，狀態循序漸進，周四鬥攻力平平、勝在爛打的蘇格蘭，入球中位數[2.5/3]球，先取「細盤」。 (球賽編號FB0103，6月25日06:00開賽)

馬菲奧斯根夏

雲尼斯奧斯

巴西首輪1比1逼和摩洛哥，次輪箭頭換上曼聯的馬菲奧斯根夏(Cunha)，結果交出2球，輕取海地3比0，大軍表現漸有提升。由於今場同組同時間作賽的摩洛哥，料可打敗海地全取3分，令暫靠得失球佔優居榜首的巴西，如要首名出線留在美國出戰32強賽，今場也要打敗蘇格蘭，預料名帥安察諾堤會「睇定來踢」，隨時調動另一批前鋒好手，「撳掣」搶攻。

麥湯米尼

蘇格蘭2戰3分，今場和波應以小組第3出線，球隊箭頭不論用查阿當斯(Che Adams)、沙基蘭(Shankland)或賴登戴基斯(Dykes)，在世盃大舞台同樣是級數不足，但主帥奇勒今場亦會以「4-5-1」陣式抗敵，博突擊或死球偷雞，中場麥湯米尼(McTominay)及約翰麥甘尼(John McGinn)後上攻門才是球隊殺著，蘇格蘭每每以鬥心保實力不足，而巴西未必肆意主攻，今場「細」盤值博。

孫興民