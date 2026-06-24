世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納

英格蘭上場以 4:2 擊敗克羅地亞，於 L 組出線形勢大好。然而，「三獅軍團」今場面對非洲球隊加納卻進攻啞火。雖然全場佔盡控球權，但卻未能有效組織，遑論入球，最終只能以 0:0 悶和加納。

半場上演悶戰 兩隊攻門乏力 開賽時波士頓球場（Boston Stadium）下著大雨，英格蘭雖然佔盡逾七成控球權，但戰情一度膠著，雙方都未能製造出具威脅埋門。 「三獅軍團」未能延續上場的攻力，上半場攻勢就如隔靴搔癢，未有中目標射門，兩隊上半場互交白卷。

杜曹換人徒勞 哈利卡尼失機留憾 換邊後，英格蘭面對加納的銅牆鐵壁依舊無計可施，仍然無法製造到具威脅埋門。 杜曹（Thomas Tuchel）於下半場作出換人調動，換入尼高奧萊利（Nico O'Reilly）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、摩根羅渣士（Morgan Rogers）及伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）等進攻好手，冀求加強攻勢。 臨完場前英格蘭曾有一次黃金機會，列斯占士（Reece James）右路傳中，尼高奧萊利頭槌攻門竟中楣，當家射手哈利卡尼（Harry Kane）門前補射竟然「射飛機」，白白錯失一次領先機會，最終英格蘭僅以 0:0 悶和加納。

一場和局，兩隊各得一分，英格蘭與加納賽後同得 4 分，而英格蘭憑著較佳得失球暫列 L 組榜首。