熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-24 06:12
更新：2026-Jun-24 06:12

世界盃｜英格蘭悶戰僅和加納 哈利卡尼臨完場炒飛機！

分享：
世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社）

世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社）

adblk4

英格蘭上場以 4:2 擊敗克羅地亞，於 L 組出線形勢大好。然而，「三獅軍團」今場面對非洲球隊加納卻進攻啞火。雖然全場佔盡控球權，但卻未能有效組織，遑論入球，最終只能以 0:0 悶和加納。

世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社） 世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社） 世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社） 世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社） 世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社） 世界盃｜哈利卡尼臨完場炒飛機！　 英格蘭悶戰僅和加納（路透社）

半場上演悶戰　兩隊攻門乏力

開賽時波士頓球場（Boston Stadium）下著大雨，英格蘭雖然佔盡逾七成控球權，但戰情一度膠著，雙方都未能製造出具威脅埋門。

「三獅軍團」未能延續上場的攻力，上半場攻勢就如隔靴搔癢，未有中目標射門，兩隊上半場互交白卷。

上半場英軍表現不濟，領隊杜曹顯得一籌莫展。（路透社）

上半場英軍表現不濟，領隊杜曹顯得一籌莫展。（路透社）

世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日）

杜曹換人徒勞　哈利卡尼失機留憾

換邊後，英格蘭面對加納的銅牆鐵壁依舊無計可施，仍然無法製造到具威脅埋門。

杜曹（Thomas Tuchel）於下半場作出換人調動，換入尼高奧萊利（Nico O'Reilly）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、摩根羅渣士（Morgan Rogers）及伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）等進攻好手，冀求加強攻勢。

臨完場前英格蘭曾有一次黃金機會，列斯占士（Reece James）右路傳中，尼高奧萊利頭槌攻門竟中楣，當家射手哈利卡尼（Harry Kane）門前補射竟然「射飛機」，白白錯失一次領先機會，最終英格蘭僅以 0:0 悶和加納。

adblk5

比寧咸承認自己不值最佳球員

比寧咸成為賽事最佳球員，但他賽後表示︰「老實說，我不值得，應該頒給防守出色的球員。今場表現OK，對手為出線求和。」英格蘭教練杜曹則認為戰況早就料到︰「加納體能出色加上紀律好，令我們難以攻破。球隊製造出足夠射門及傳中，哈利卡尼有一次黃金機會，不過事情就是這樣（不入）。」

入場觀戰的碧咸，對國家隊表現失望。（路透社）

入場觀戰的碧咸，對國家隊表現失望。（路透社）

世界盃2026 L組英格蘭大軍名單 世界盃2026 L組克羅地亞大軍名單 世界盃2026 L組加納大軍名單 世界盃2026 L組巴拿馬大軍名單

一場和局，兩隊各得一分，英格蘭與加納賽後同得 4 分，而英格蘭憑著較佳得失球暫列 L 組榜首。

世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月19日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月19日08:00） 世界盃2026分組賽C組形勢 世界盃2026分組賽D組形勢 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月21日10:00） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月21日14:00） 世界盃2026，G組形勢（截至6月22日11:00） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月22日08:00） 世界盃2026分組賽I組形勢 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月24日05:10） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月24日09:00） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務