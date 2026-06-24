世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬

L 組兩隊首場錄得敗仗的球隊—克羅地亞及巴拿馬於分組賽次輪碰頭。雖然克羅地亞上半場表現蹩腳，但仍能憑著後備入替前鋒布迪美亞（Ante Budimir）的入球，以 1:0 小勝巴拿馬。
連續兩場僅負一球的巴拿馬，賽後黯然出局。
克羅地亞踢法太保守 巴拿馬半場表現有驚喜
上場慘被絕殺的巴拿馬，今場對陣 2018 世界盃亞軍克羅地亞，雖然開賽受壓，但零星反擊都略具威脅，於 23 分鐘更有一次黃金機會。艾美亞梅里路（Amir Murillo）右路傳中，予荷西洛迪古斯（Jose Luis Rodriguez）頭槌攻門，克羅地亞門將利華高域（Dominik Livakovic）奮身撲到，皮球中柱彈出，巴拿馬未能攻入今屆世盃首個入球。
反觀克羅地亞行軍緩慢，傳球節奏過於保守，整個上半場完全沒有具威脅的組織，兩隊半場以 0:0 互交白卷。
克羅地亞調動得宜 後備前鋒建功取勝
半場克羅地亞作出兩個換人調動，其中一人為前鋒布迪美亞。此子於 54 分鐘馬上建下奇功，接應史坦尼錫（Josip Stanisic）的右路傳中，門前撞入，為「格仔軍團」領先 1:0。
其後巴拿馬不斷反攻，但全部射門都被今場表現神勇的克羅地亞門將利華高域一一化解，最終克羅地亞成功守住 1:0 戰果，全取三分。
克羅地亞今場全取三分，對他們出線形勢相當重要。現時 L 組頭三隊（英格蘭、加納、克羅地亞）都有首名出線的可能，而下場克羅地亞將要面對加納，爭取更高出線排名。至於巴拿馬連輸兩場，已經宣佈無緣出線淘汰賽。