熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-24 09:01
更新：2026-Jun-24 09:01

世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬

分享：
世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社）

世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社）

adblk4

L 組兩隊首場錄得敗仗的球隊—克羅地亞及巴拿馬於分組賽次輪碰頭。雖然克羅地亞上半場表現蹩腳，但仍能憑著後備入替前鋒布迪美亞（Ante Budimir）的入球，以 1:0 小勝巴拿馬。

連續兩場僅負一球的巴拿馬，賽後黯然出局。

世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社） 世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社） 世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社） 世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社） 世界盃｜後備奇兵建功　克羅地亞一球小勝巴拿馬（路透社）

克羅地亞踢法太保守　巴拿馬半場表現有驚喜

上場慘被絕殺的巴拿馬，今場對陣 2018 世界盃亞軍克羅地亞，雖然開賽受壓，但零星反擊都略具威脅，於 23 分鐘更有一次黃金機會。艾美亞梅里路（Amir Murillo）右路傳中，予荷西洛迪古斯（Jose Luis Rodriguez）頭槌攻門，克羅地亞門將利華高域（Dominik Livakovic）奮身撲到，皮球中柱彈出，巴拿馬未能攻入今屆世盃首個入球。

反觀克羅地亞行軍緩慢，傳球節奏過於保守，整個上半場完全沒有具威脅的組織，兩隊半場以 0:0 互交白卷。

門將利華高域「神救」，才令克羅地亞半場力保不失。（路透社）

門將利華高域「神救」，才令克羅地亞半場力保不失。（路透社）

世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日）

克羅地亞調動得宜　後備前鋒建功取勝

半場克羅地亞作出兩個換人調動，其中一人為前鋒布迪美亞。此子於 54 分鐘馬上建下奇功，接應史坦尼錫（Josip Stanisic）的右路傳中，門前撞入，為「格仔軍團」領先 1:0。

其後巴拿馬不斷反攻，但全部射門都被今場表現神勇的克羅地亞門將利華高域一一化解，最終克羅地亞成功守住 1:0 戰果，全取三分。

世界盃2026 L組英格蘭大軍名單 世界盃2026 L組克羅地亞大軍名單 世界盃2026 L組加納大軍名單 世界盃2026 L組巴拿馬大軍名單

克羅地亞今場全取三分，對他們出線形勢相當重要。現時 L 組頭三隊（英格蘭、加納、克羅地亞）都有首名出線的可能，而下場克羅地亞將要面對加納，爭取更高出線排名。至於巴拿馬連輸兩場，已經宣佈無緣出線淘汰賽。

世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月19日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月19日08:00） 世界盃2026分組賽C組形勢 世界盃2026分組賽D組形勢 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月21日10:00） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月21日14:00） 世界盃2026，G組形勢（截至6月22日11:00） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月22日08:00） 世界盃2026分組賽I組形勢 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月24日05:10） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月24日09:00） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務