NBA選秀｜巫師選得分王迪賓沙做狀元　保沙之子成探花

NBA選秀首輪在星期二（23日）完成，取得狀元籤的華盛頓巫師，選擇了楊百翰大學的迪賓沙（AJ Dybantsa）作為今年的狀元。而另一位熱門的達倫柏達臣（Darryn Peterson）作為榜眼被猶他爵士選上，至於前芝加哥公牛球員保沙（Carlos Boozer）的兒子卡馬倫保沙（Cameron Boozer），就以第3名選入孟菲斯灰熊。
巫師在過去3季合共輸了近200場，這次選了今季NCAA的得分王迪賓沙，作為球隊史上的第3位新秀狀元。迪賓沙表示：「我信心十足。我一直以來都對自己充滿信心。從9年級開始我就一直是第1名，所以我根本沒想過選秀會落榜。」巫師在今季取得17勝65負，連續3個賽季輸超過64場，球隊正開始準備重組，在上個賽季換得了泰爾楊格（Trae Young）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）。
迪賓沙冀為巫師重組出力
迪賓沙在今年的美國大學籃球聯賽中取得場均25.5分、6.8個籃板、3.7次助攻和1.1次偷球，投球命中率達51%。他表示：「顯然，他們擁有一班優秀的年輕核心球員，潛力無限。他們簽下我，我覺得我能幫助他們。他們與楊格續約，還有AD，再加上我們年輕的核心球員和一些經驗豐富的老將，我認為我們能成就一番大事。」
與迪賓沙同為狀元熱門人選的柏達臣，就獲得爵士選中。而在杜克大學獲得美國全國年度最佳球員的卡馬倫保沙就成為第3名，他的父親是前公牛球員保沙，曾為美國贏得2008年的北京奧運的金牌。北卡羅萊納大學的卡立威爾遜（Caleb Wilson）就成為第4名，之後是伊利諾伊大學的基頓域拿（Keaton Wagler）。