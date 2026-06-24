NBA選秀｜巫師選得分王迪賓沙做狀元　保沙之子成探花

NBA選秀首輪在星期二（23日）完成，取得狀元籤的華盛頓巫師，選擇了楊百翰大學的迪賓沙（AJ Dybantsa）作為今年的狀元。而另一位熱門的達倫柏達臣（Darryn Peterson）作為榜眼被猶他爵士選上，至於前芝加哥公牛球員保沙（Carlos Boozer）的兒子卡馬倫保沙（Cameron Boozer），就以第3名選入孟菲斯灰熊。

巫師在過去3季合共輸了近200場，這次選了今季NCAA的得分王迪賓沙，作為球隊史上的第3位新秀狀元。迪賓沙表示：「我信心十足。我一直以來都對自己充滿信心。從9年級開始我就一直是第1名，所以我根本沒想過選秀會落榜。」巫師在今季取得17勝65負，連續3個賽季輸超過64場，球隊正開始準備重組，在上個賽季換得了泰爾楊格（Trae Young）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）。