世界盃｜墨西哥隊友力撐奧祖亞　冀「Sam哥」上陣創造歷史

作為與美斯（Lionel Messi）及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），一樣第6次入選世界盃大軍的墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），在今屆賽事仍未代表到東道主上陣。然而墨西哥的隊友在賽前記者會上開腔，認為「墨西哥Sam哥」的奧祖亞一直準備好為國家隊披甲，因此就看主教練會否讓他上陣創歷史。
隊友的阿歷西斯域加（Alexis Vega）在賽前的記者會上，被問及奧祖亞：「明顯，這會是一件非常驚喜的事。對『Memo（奧祖亞）』來說，這真的很厲害的。在我看來，他是墨西哥國家隊的傳奇人物。我認為他是那種永遠準備好代表國家隊的球員。到頭來，教練會作出決定，我覺得如果有機會來臨，我們26個球員都準備好。」
隊友相信正選門將不介意
中場的羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）就表示：「不論是Memo還是哪一位球員，我們明顯都知道達拉（正選門將魯爾蘭祖，Raul Rangel）正在努力做好一切，而即使這事發生了（奧祖亞正選），我認為達拉都會覺得很好。這裡氣氛就很好，這是一支優秀的隊伍。」另一位中場隊友奧比連賓尼達（Orbelin Pineda）都同意奧祖亞可以正選：「老實說，我們將會很自豪的。個人而言，我認識Memo好一段時間，他是個很偉大的人，他是一位偉大的球員。我們他在場內場外展現的領導能力，我覺得我們全部26人都已經準備好，會做到最好。而如果Memo獲得機會，我們都知道他會做好。」
墨西哥在分組兩戰全勝，其實已鎖定首名晉級，因此在最後一場對捷克其實並不影響球隊的出線資格。不過墨西哥球員對於在當地最重要的阿茲特克球場比賽，仍是希望交出表現。