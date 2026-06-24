世界盃｜墨西哥隊友力撐奧祖亞　冀「Sam哥」上陣創造歷史

作為與美斯（Lionel Messi）及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），一樣第6次入選世界盃大軍的墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa），在今屆賽事仍未代表到東道主上陣。然而墨西哥的隊友在賽前記者會上開腔，認為「墨西哥Sam哥」的奧祖亞一直準備好為國家隊披甲，因此就看主教練會否讓他上陣創歷史。

隊友的阿歷西斯域加（Alexis Vega）在賽前的記者會上，被問及奧祖亞：「明顯，這會是一件非常驚喜的事。對『Memo（奧祖亞）』來說，這真的很厲害的。在我看來，他是墨西哥國家隊的傳奇人物。我認為他是那種永遠準備好代表國家隊的球員。到頭來，教練會作出決定，我覺得如果有機會來臨，我們26個球員都準備好。」