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體育
出版：2026-Jun-24 15:35
更新：2026-Jun-24 15:35

世界盃｜加納主帥基洛斯與比寧咸口角　批VAR去飲咖啡令英格蘭避過12碼

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基洛斯在半場與比寧咸爭執。(路透社)

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英格蘭在世界盃分組的第2場，與加納悶和0:0。在半場時，加納主帥的基洛斯（Carlos Queiroz）一度與英格蘭球星的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）發生口角，需要雙方球員及教練介入。而在賽後，基洛斯更批評，視像助理裁判（VAR）去「飲咖啡」，令英格蘭避免輸12碼和輸波。

比寧咸在比賽的半場期間，已經與加納的後備席發生爭執。而他在上半場曾在剷跌對手的奧普古（Jerome Opoku）後，加納認為應被罰黃牌，但被球證「放生」，之後他就被換出。而在半場時，他被拍到與加納的主教練基洛斯發生爭執，基洛斯表示：「他當時反應很激烈，還爆幾句粗口。我本意是想讓他冷靜，別那麼激動。他卻用腳踢我的球員。但我首先想讓他冷靜下來，因為我擔心球員的健康未完全恢復。」

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比寧咸在上半剷跌對手的奧普古。(路透社)

讀唇專家指基洛斯與助教辱罵比寧咸

這位前曼聯的助教指：「在那種情緒激動的時刻，發生這種事很正常。他罵了髒話，這讓氣氛更加緊張。這就是足球，沒甚麼特別。一句話引發小衝突，但我們很快就冷靜下來。足球不是穿著燕尾服在酒吧跳舞，它不是一場表演。」英國媒體就透過讀唇來了解他們之間的爭執，當中讀唇專家指加納的助教賓特斯（John Paintsil）曾向着比寧咸爆粗，叫他離開加納球員，而基洛斯也是以粗口回敬比寧咸。

至於比寧咸就解釋：「老實說，我當時確實是做了一個愚蠢的攔截。我是想搶球，就追着他跑，結果剷倒了他。我之後有跟他說幾句，然後後備席就跳出來要給我黃牌。我之後是認得出他們的領隊，他是曾經帶過曼聯的人，我很尊重他，之後沒有事了，但確實加強我們的競爭。」

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干沙攔截艾杜的單刀，被指應罰12碼。(路透社)

基洛斯不滿干沙未罰紅牌及12碼

基洛斯在記者會上，亦表現了對VAR的不滿。原因是他認為在下半場，英格蘭的安斯干沙（Ezri Konsa）禁區內，從後攔截正單刀的加納前鋒華賓拿艾杜（Prince Kwabena Adu）。然而球證沒有判罰12碼及紅牌。基洛斯在記者會上表示：「我不肯定VAR是不是仍在世界盃工作，我們還有沒有VAR？這是不是在運作？我對此作出的懷疑，是因為他們應該判給加納的另一個12碼，一個針對英格蘭的12碼。」

基洛斯續指：「我們有很多機會，他們運氣真好。他們非常幸運，VAR又一次去飲咖啡了，這很正常，我偶爾也想喝杯咖啡，但這明明是個明顯的12碼及1張紅牌。你們對此有任何疑問嗎？看過比賽的人對此有任何疑問嗎？還是只有我一個人這麼想？」

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