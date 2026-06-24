世界盃｜分組賽兩輪後　超級電腦預測阿根廷法國奪冠機率最高

由數據研究機構的OPTA，以超級電腦運算的世界盃冠軍機率。在經過2輪分組賽後，阿根廷以15.46%升上榜首，比賽前的10.5%上升近5個百分點。不過另一支熱門就是法國隊，高盧雄雞的冠軍機率為15.06%，比賽前的13%都有增長。

根據OPTA的超級電腦對世界盃各支球隊的預測，賽前西班牙以16.1%的機率，成為冠軍熱門。不過在2輪比賽取得1勝1和後，西班牙的冠軍機率跌至12.48%，排名跌至第3。至於上屆冠軍的阿根廷，在美斯（Lionel Messi）交出5個入球之後，由原本賽前排第4的10.4%，大升近5個百分點至15.46%。至於法國隊仍維持第2，他們由賽前的13%冠軍機率，亦上升2個百分點至15.06%。至於第4的球隊是英格蘭，他們賽前的冠軍機率是11.2%，而兩場過後只得9.48%。