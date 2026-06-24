熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-24 16:21
更新：2026-Jun-24 16:21

世界盃｜分組賽兩輪後　超級電腦預測阿根廷法國奪冠機率最高

分享：
2026 06 22T192241Z 1779997782 UP1EM6M1HTRPM RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP ARG AUT

阿根廷在美斯的表演之下，被超級電腦視為奪標大熱。(路透社)

adblk4

由數據研究機構的OPTA，以超級電腦運算的世界盃冠軍機率。在經過2輪分組賽後，阿根廷以15.46%升上榜首，比賽前的10.5%上升近5個百分點。不過另一支熱門就是法國隊，高盧雄雞的冠軍機率為15.06%，比賽前的13%都有增長。

根據OPTA的超級電腦對世界盃各支球隊的預測，賽前西班牙以16.1%的機率，成為冠軍熱門。不過在2輪比賽取得1勝1和後，西班牙的冠軍機率跌至12.48%，排名跌至第3。至於上屆冠軍的阿根廷，在美斯（Lionel Messi）交出5個入球之後，由原本賽前排第4的10.4%，大升近5個百分點至15.46%。至於法國隊仍維持第2，他們由賽前的13%冠軍機率，亦上升2個百分點至15.06%。至於第4的球隊是英格蘭，他們賽前的冠軍機率是11.2%，而兩場過後只得9.48%。

adblk5
2026 06 23T001309Z 327874302 UP1EM6N00LV7N RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP FRA IRQ

法國仍是奪標的第2熱門。(路透社)

其餘的球隊是葡萄牙、德國及挪威。葡萄牙兩場後冠軍機率是6.71%，比起賽前的7%微跌，而德國是錄得增長，賽前他們冠軍機率是5.1%，而現時是6.6%。挪威賽前是八強以外，排第9，機率3.5%，不過在兩連勝後，冠軍機率亦上升至5.42%。至於非洲及亞洲球隊，摩洛哥賽前的排行是第12，冠軍機率1.9%，而現時他們跌至13，機率是1.73%。而日本賽前排17，冠軍機率是1.2%，不過現在排行升至14，冠軍機會升至1.64％。

東道主美國大升近3個百分點

東道主美國隊在兩場分組賽的優秀表現後，由賽前冠軍機率1.2%排第18，在兩輪後躍升至第10，冠軍機率亦大增近3個百分點至4.07%。至於2屆冠軍的烏拉圭，是狀況最微妙的球隊。他們奪冠的機率只有0.42%，位列第20，比賽前1.7%的機率大減，而且他們晉級32強的機會只有39.16%，在撇除5支已肯定出局的球隊後，餘下晉級機率只在倒數第10。有關的機率是電腦模擬2.5萬次結果而得出，冠軍機率越高，代表在模擬賽果後得出最多的奪冠次數。

adblk6
世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月24日12:00） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月19日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月19日08:00） 世界盃2026分組賽C組形勢 世界盃2026分組賽D組形勢 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月21日10:00） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月21日14:00） 世界盃2026，G組形勢（截至6月22日11:00） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月22日08:00） 世界盃2026分組賽I組形勢 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月24日12:00） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月24日09:00） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務