世界盃｜分組賽兩輪後　超級電腦預測阿根廷法國奪冠機率最高

由數據研究機構的OPTA，以超級電腦運算的世界盃冠軍機率。在經過2輪分組賽後，阿根廷以15.46%升上榜首，比賽前的10.5%上升近5個百分點。不過另一支熱門就是法國隊，高盧雄雞的冠軍機率為15.06%，比賽前的13%都有增長。
根據OPTA的超級電腦對世界盃各支球隊的預測，賽前西班牙以16.1%的機率，成為冠軍熱門。不過在2輪比賽取得1勝1和後，西班牙的冠軍機率跌至12.48%，排名跌至第3。至於上屆冠軍的阿根廷，在美斯（Lionel Messi）交出5個入球之後，由原本賽前排第4的10.4%，大升近5個百分點至15.46%。至於法國隊仍維持第2，他們由賽前的13%冠軍機率，亦上升2個百分點至15.06%。至於第4的球隊是英格蘭，他們賽前的冠軍機率是11.2%，而兩場過後只得9.48%。
其餘的球隊是葡萄牙、德國及挪威。葡萄牙兩場後冠軍機率是6.71%，比起賽前的7%微跌，而德國是錄得增長，賽前他們冠軍機率是5.1%，而現時是6.6%。挪威賽前是八強以外，排第9，機率3.5%，不過在兩連勝後，冠軍機率亦上升至5.42%。至於非洲及亞洲球隊，摩洛哥賽前的排行是第12，冠軍機率1.9%，而現時他們跌至13，機率是1.73%。而日本賽前排17，冠軍機率是1.2%，不過現在排行升至14，冠軍機會升至1.64％。
東道主美國大升近3個百分點
東道主美國隊在兩場分組賽的優秀表現後，由賽前冠軍機率1.2%排第18，在兩輪後躍升至第10，冠軍機率亦大增近3個百分點至4.07%。至於2屆冠軍的烏拉圭，是狀況最微妙的球隊。他們奪冠的機率只有0.42%，位列第20，比賽前1.7%的機率大減，而且他們晉級32強的機會只有39.16%，在撇除5支已肯定出局的球隊後，餘下晉級機率只在倒數第10。有關的機率是電腦模擬2.5萬次結果而得出，冠軍機率越高，代表在模擬賽果後得出最多的奪冠次數。