世界盃｜恩芬天奴否認「水Break」獲利　指純粹體育決定

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），就有關於世界盃的「補水時間」作出解釋。他否認外國媒體所指，在補水期間各地直播的電視台插播廣告，被批評為賺錢的手段。

在今屆世界盃中，所有比賽在22分鐘後都會設有「補水時間」，讓球員可以補充水份。原意是為了球員在美國夏天的酷熱環境下，會得到休息及補充體力。然而由於比賽橫跨3國，氣溫各盡不同，加上部份球場也設有冷氣及上蓋，球員的比賽環境已大有改善。因此引起部份球員和教練的批評。而根據英國廣播公司的報道，美國霍氏體育在世界盃期間的30秒廣告費用由20萬至30萬美元，而美國國家隊的比賽以及淘汰賽較後階段，廣告費用更增至75萬美元，故此電視台單從「水Break」可獲得的廣告費用就已經去到2.5億美元。