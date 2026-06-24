世界盃｜恩芬天奴否認「水Break」獲利　指純粹體育決定

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），就有關於世界盃的「補水時間」作出解釋。他否認外國媒體所指，在補水期間各地直播的電視台插播廣告，被批評為賺錢的手段。
在今屆世界盃中，所有比賽在22分鐘後都會設有「補水時間」，讓球員可以補充水份。原意是為了球員在美國夏天的酷熱環境下，會得到休息及補充體力。然而由於比賽橫跨3國，氣溫各盡不同，加上部份球場也設有冷氣及上蓋，球員的比賽環境已大有改善。因此引起部份球員和教練的批評。而根據英國廣播公司的報道，美國霍氏體育在世界盃期間的30秒廣告費用由20萬至30萬美元，而美國國家隊的比賽以及淘汰賽較後階段，廣告費用更增至75萬美元，故此電視台單從「水Break」可獲得的廣告費用就已經去到2.5億美元。
確保所有比賽在平等條件下進行
不過恩芬天奴就解釋，所有比賽都設「水Break」只是讓所有比賽都有「對等條件」，他表示：「國際足協在這裡沒有額外收入，所有的商業合約是一早已簽訂。這不是財務的問題，而是單純的體育決定。」他續說：「主要原因是炎熱，然而我們都要明白，這是世界盃的比賽，要橫跨39日，球隊可能要在這39日進行8場的比賽，因此休息的時間是極其重要。」
恩芬天奴再指出：「對我們來說，更重要的是確保所有球隊，在每場比賽都在相同的條件下進行。這是很難接受，當一位教練可能因為天氣炎熱而獲得機會，透過調整戰術來影響比賽，而在另一場氣溫稍低的比賽，教練卻沒有這樣的機會。我們希望確保所有球隊都能在平等的條件下比賽，因此每場比賽都會安排休息時間。」