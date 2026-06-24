世界盃｜巴拉圭評述員不憤阿米朗被逐　直播痛罵國際足協被吊銷記者證

巴拉圭國腳的阿米朗（Miguel Almiron），在對土耳其的比賽因為在與對手爭執時掩嘴，成為國際足協（FIFA）新例下的「第一滴血」。雖然不少名宿都批評有關的條例，而巴拉圭的一名評述員亦在直播中痛罵FIFA是「賊仔」，最後他因為「得罪方丈」，被國際足協註銷其採訪證，他將不能為巴拉圭電視台擔任世界盃工作。 為巴拉圭的ABC電視台進行世界盃旁述的佐治韋拉（Jorge Vera）在上星期六的巴拉圭對土耳其賽事，當阿米朗因為掩嘴而被逐之後，韋拉突然「跳掣」破口大罵球證的艾雲巴頓（Ivan Barton）以至國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），他指：「賊仔，賊仔，巴頓。他們謀殺了足球，國際足協，你謀殺了足球，恩芬天奴，你要為此負責！國際足協，你要為將足球變成這樣負責。真是恥辱，你應該感到羞愧，恩芬天奴。Alejandro Dominguez（南美足協主席），你最好少點跟恩芬天奴合照，有點骨氣好嗎？你們這些該死的賊仔！這就是我們來看世界盃要看到的嗎？這群混蛋！這群混蛋！簡直不可理喻，太丟臉了。他們正在謀殺足球，還讓我們少了一名球員。這群混蛋！」

A la opinión pública. pic.twitter.com/ix5jwYnqX0 — Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) June 22, 2026

評述員稱被禁場內場外各種採訪 在「得罪方丈」之後，電視台就收到，要將韋拉的記者證註銷的通知，同時他稱有關的處分包括他不能再為電視台進行場內甚至場外的各種形式採訪。韋拉也在社交平台道歉：「我也想向我的同事們道歉，他們和我一樣懷抱著報道世界盃的夢想，卻受到了我所造成的部份影響。我知道，從今以後，他們會更加努力地工作，將我們幾個月來夢寐以求、精心策劃的報道變為現實。我對他們每一個人都充滿感激和敬意。我也想向支持這個計劃，信任我們的各大公司及品牌道歉。我知道這件事給他們帶來了本不該有的不安，我對此深感遺憾。對於國際足協以及所有可能因我的言論而感到冒犯的人們，我致以最誠摯的歉意。最重要的是，我要向我的家人和所有愛我的人道歉。在那短短的幾秒鐘，我並沒有成為到應有的榜樣。」

掩嘴紅牌的措施，是源於今年的歐聯賽事，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），指控賓菲加的比列斯安甸尼（Gianluca Prestianni）作出種族歧視言論，然而因為比列斯安甸尼當時掩着嘴，令歐洲足協未能確定其說話。不過比列斯安甸尼最後仍被判「反同言論」而停賽6場。恩芬天奴曾指出，如果球員「行得正，企得正」毋須掩嘴，但是前瑞典國腳的伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）則批評這是過度保護特定的球員。