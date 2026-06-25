世界盃｜爭E組次名出線 科特迪瓦盡情劫「庫」

迪亞路

德國篤定E組首名，尾輪焦點落在科特迪瓦鬥庫拉索。科特迪瓦上仗被德國絕殺，不足為辱，周四在費城遇焗攻求出線的庫拉索(球賽編號FB0108，6月26日04:00開賽)，有力憑高質鋒將取勝，以次名打入32強。科特迪瓦上仗1比2不敵德國，結束今年國際賽5連勝佳績，但表現毫不遜色，尤其兩翼恩迪奧迪文迪(Diomande)及曼聯的阿密特迪亞路(Diallo)，配合國際米蘭年輕箭頭安治邦尼(Bonny)，潛力不俗；今場只要贏波即可次名出線，遇上同樣要博3分的庫拉索，有利科軍快攻。

羅姆

庫拉索首輪被德國大炒，上仗靠「神龍」羅姆(Room)全場作出15次撲救，守和厄瓜多爾，但兩戰得1分，要贏波博出線，但球隊鋒將級數有限，這支加勒比海島國球隊，今場看來要行人止步。

澳洲前鋒伊蘭昆達