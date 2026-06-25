世界盃｜藍武士善鬥歐洲隊 日本F組勢破瑞典

上田綺世

鎌田大地

受傷兵潮困擾的日本隊，仍以強大戰意配合一眾外流精兵，勇闖世盃；周五重返美國達拉斯，在F組尾輪鬥防守一般的瑞典，「藍武士」今年善鬥歐洲隊，值捧。(球賽編號FB0109，6月26日07:00開賽) 藍武士中前場主力輪流受傷，但大軍仍有足夠戰力，首輪先以2比2逼和歐洲傳統勁旅荷蘭；上仗在鎌田大地連續兩場士哥、王牌箭頭上田綺世交出2入球1助攻，4球大炒突尼西亞。日本現時2戰得4分，只要今場有分落袋，起碼取得小組次名出線，躋身32強將惡鬥巴西或摩洛哥。藍武士今場就算輪換用前田大然或後藤啓介打箭頭，以該隊今年4鬥歐洲隊錄得3勝1和佳績，遇上防守問題多的瑞典，「亞洲一哥」仍可秤先。

伊沙克

瑞典首輪5比1大炒突尼西亞，但上仗「露底」1比5不敵荷蘭，延續防守不穩問題。效力意甲的中堅伊薩希恩(Hein)、防中積斯柏卡爾史唐(Karlstrom)級數不足，前線縱有兩把英超尖刀阿歷山大伊沙克(Isak)及約基利斯(Gyokeres)，但遇強手只怕入不敷支。瑞典今場只要取得1分，應能以小組第3出線，但計對上9場比賽，3勝1和5負，踢法大開大合，今場遇上穩扎穩打、團隊戰出色的日本隊，這支北歐奇兵被看低一線。

迪比