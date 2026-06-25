世界盃｜文森比傳射建功 瑞士力挫加拿大取B組首名

世界盃最後一輪分組賽展開，B組的東道主加拿大面對瑞士以1：2落敗，同組另一場的波斯尼亞以3：1擊敗卡塔爾。瑞士力壓加拿大，取得B組首名。

賽前加拿大與瑞士同樣以1勝1和得4分，前者暫列榜首；而第3名的波斯尼亞和第4名卡塔爾戰績則為1和1負得1分。 瑞士於上半場攻勢佔優，於11分鐘有比列安保路接應傳送形成單刀，但他的射門被加拿大門將基比奧擋出，文森比的補射又被護空門。至於加拿大則有施利拿連在33分鐘於左輔位起腳燙射遠柱，被加拿大門將基哥高保接實。加拿大與瑞士半場互交白卷。

加拿大於下半場甫開賽便失守，瑞士的魯賓華加斯接應文森比的右路傳中，無人看官下控定再起腳破網，領先1：0。57分鐘，瑞士的文森比接應安保路的短傳起腳，加拿大門將基哥高保拍到照入，瑞士拉開比數至2：0。以這個比數完場的話，瑞士獲得首名，加拿大仍會以次名出線，此時以2：1領先卡塔爾的波斯尼亞則照排第3位。 大衛上陣73秒為加拿大追近 東道主加拿大於76分鐘扳回一城，龐馬士大衛後備上陣僅73秒、第一次觸球便建功。追近至1：2的加拿大，只要再入一球、逼和瑞士便能奪回榜首位置，在主場球迷的打氣下，掀起一段高潮。但加拿大在末段狂攻，憑死球和手榴彈戰術製造威脅，但均無功而還，最終以1：2不敵瑞士。

波斯尼亞3：1卡塔爾 同組另一場，波斯尼亞於29分鐘先開紀錄，18歲的阿拿比高域在禁區外向橫推過兩名卡塔爾球員，之後起右腳勁射，皮球炮彈式直飛網窩，波斯尼亞領先1：0。波斯尼亞於5分鐘後，憑卡塔爾守將艾巴基的烏龍球，拉開比數至2：0。卡塔爾於41分鐘扳回一城，建功的是艾希杜斯。半場領先2：1的波斯尼亞，到下半場81分鐘才由艾文馬域鎖定3：1的勝局。 最終B組首名由獲得7分的瑞士奪得，32強將可留在溫哥華作賽，至於次名出線的加拿大則需要飛赴洛杉磯出戰。波斯尼亞則以4分獲得B組第3名，能否以最佳第3名出線留待其餘組別結果再定奪，卡塔爾則包尾出局。