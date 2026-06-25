世界盃｜海地入兩球大打爭氣波　 摩洛哥反勝次名出線

賽前已經出局的海地，今場大打爭氣波攻入球，上半場一度領先 2:1。不過摩洛哥始終技勝一籌，連入三球，最終以 4:2 反勝海地，全取三分。

賽前督定出局的海地，對上兩場分組賽都未能取得入球，豈料對陣非洲強隊摩洛哥卻先打開紀錄。杜禾尼（Jean-Kevin Duverne）於 10 分鐘右路傳中，予前鋒蘭尼約瑟夫（Lenny Joseph）乖巧以後踭「跣入」，海地驚喜領先 1:0。

海地今屆世盃首球：

摩洛哥兩度落後 夏基美一傳一射顯功架

海地隨後展示打不死精神，伊斯多（Wilson Isidor）於禁區外施放冷箭， 皮球如炮彈般直飛左上角破網，這名效力英超球隊新特蘭的前鋒以一記「世界波」於 43 分鐘為海地反超前 2:1。

臨完半場前摩洛哥追平，夏基美上前右路傳中，今屆世盃狀態火熱的沙巴利（Ismael Saibari）十二碼點撞射得手。上半場相當精彩，兩隊入球梅花間竹，以 2:2 打成平手。