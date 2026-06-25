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體育
出版：2026-Jun-25 08:31
更新：2026-Jun-25 08:31

世界盃｜海地入兩球大打爭氣波　 摩洛哥反勝次名出線

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世界盃｜海地入兩球大打爭氣波　 摩洛哥反勝次名出線（路透社）

世界盃｜海地入兩球大打爭氣波　 摩洛哥反勝次名出線（路透社）

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C 組完成分組賽！

賽前已經出局的海地，今場大打爭氣波攻入球，上半場一度領先 2:1。不過摩洛哥始終技勝一籌，連入三球，最終以 4:2 反勝海地，全取三分。

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已出局海地爭口氣　 攻入今屆世盃首球

賽前督定出局的海地，對上兩場分組賽都未能取得入球，豈料對陣非洲強隊摩洛哥卻先打開紀錄。杜禾尼（Jean-Kevin Duverne）於 10 分鐘右路傳中，予前鋒蘭尼約瑟夫（Lenny Joseph）乖巧以後踭「跣入」，海地驚喜領先 1:0。

及至 39 分鐘，摩洛哥終於找到追平方法，艾簡路斯（Bilal El Khannouss）左路窄射，海地門將派西迪（Johny Placide）撲出不遠，摩洛哥隊長夏基美（Achraf Hakimi）門前補中，為球隊追平 1:1。

海地今屆世盃首球：

海地開賽不久後，終於攻入今屆世盃首球。（路透社） 海地開賽不久後，終於攻入今屆世盃首球。（路透社） 海地開賽不久後，終於攻入今屆世盃首球。（路透社） 海地開賽不久後，終於攻入今屆世盃首球。（路透社） 海地開賽不久後，終於攻入今屆世盃首球。（路透社） 海地開賽不久後，終於攻入今屆世盃首球。（路透社）

摩洛哥兩度落後　 夏基美一傳一射顯功架

海地隨後展示打不死精神，伊斯多（Wilson Isidor）於禁區外施放冷箭， 皮球如炮彈般直飛左上角破網，這名效力英超球隊新特蘭的前鋒以一記「世界波」於 43 分鐘為海地反超前 2:1。

臨完半場前摩洛哥追平，夏基美上前右路傳中，今屆世盃狀態火熱的沙巴利（Ismael Saibari）十二碼點撞射得手。上半場相當精彩，兩隊入球梅花間竹，以 2:2 打成平手。

夏基美上半場貢獻一入球一助攻。（路透社）

夏基美上半場貢獻一入球一助攻。（路透社）

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摩洛哥兵多將廣　 後備兵下半場連入兩球

下半場摩洛哥大致控制局勢，於 78 分鐘終於取得反超前的一球，夏基美開出角球，中堅查迪拉亞特（Chadi Riad）頭槌跣後，後備入替的前鋒拉希米（Soufiane Rahimi）門前狂抽射入。

臨完場摩洛哥再入一球「埋齋」，拉希米於左路底線成功搶球，殺入中路傳中予謝斯美耶辛尼（Gessime Yassine）門前射入，最終摩洛哥以 4:2 擊敗海地。

摩洛哥兵多將廣　 後備兵下半場連入兩球（路透社）

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摩洛哥今場全取三分，不過得失球不如同組的巴西，只能以次名出線，將會於 32 強對陣 F 組首名。

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