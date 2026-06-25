阿根廷球王美斯在6月24日39歲生日，獲阿根廷隊友、阿根廷球迷以不同形式慶祝。不過最令他快樂的，或者是妻子Antonela Roccuzzo在IG放閃。相愛近20年的Antonela，在貼文直言「我永遠愛你」，相信是美斯最佳的生日禮物。

阿根廷有傳媒發起「#CumpleLEO」活動，鼓勵阿根廷人在6月24日早上10時或晚上10時，隔空為美斯唱生日歌，不論學校、健身室、街頭上都有大量球迷為球王慶祝的影片。阿根廷總統米萊(Javier Milei)亦在X發文︰「生日快樂， L10NEL...阿根廷加油。」 阿根廷全國慶祝美斯生日 阿根廷隊友們則為美斯送上驚喜。影片所見，正當美斯躺在床上休息時，隊友們捧著蛋糕一同慶祝，全隊穿上各人與美斯合照圖案的Tee，與美斯合照。這件「特別版生日衫」穿面印有「致改變我們生活、帶來難忘時刻、讓我們相信夢想成真的人，最美好的不僅是見證這一切，而是與你一起經歷！生日快樂，隊長，我們愛你，願你無比幸福」字句。除了蛋糕之外，每名阿根廷隊友也都送上禮物，美斯逐一打開。

美斯發文感謝隊友，稱自己較以前更感動︰「感謝家人、朋友和隊友。能夠經歷這一切，並與你們分享，感到無比榮幸。知道有你們在身邊，我就能充滿信心地去和任何人競爭。謝謝大家。」

不過一切或者不及妻子Antonela Roccuzzo的祝福窩心，她在IG上載幾張與美斯合照及在帖文寫道︰「願你今天以及永遠都幸福快樂。因為有你，我們已經擁有了一切。我永遠愛你。」 9歲一見鍾情 分隔異地仍開花結果 美斯在9歲時遇到Antonela Roccuzzo就一見鍾情。年少時的美斯說話不多，因此曾寫情信給女方，信中寫道︰「有一天我們會成為男女朋友。」美斯在13歲加盟巴塞隆拿，令同在羅沙里奧長大的他們分隔兩地，Antonela一度與另一人拍拖。2005年Antonela的好朋友因車禍意外離世，美斯特意回到阿根廷陪伴在旁，成為二人感情升溫的轉捩點，最終美斯在2008年成為真命天子，二人至2017年結婚，育有三名兒子Thiago、Mateo、Ciro。

翻查資料，Antonela舊愛非常豁達，在2010年接受訪問時表示︰「他離開了我，但是不是為了普通人而離開我，那是美斯。」