世界盃｜解構小組第三名形勢　波斯尼亞出線南韓狀況如何

世界盃分組賽的最後一輪展開，頭3個分組已定出6支的小組首次名，不過因為今屆淘汰賽增至32強，故此仍有8支小組第3名出線。目前波斯尼亞肯定成為其中一支的第3名，原因是至少有3隊只會取得3分，還有一隊4分得失球不及波斯尼亞，因此有4分而得失球在正數都肯定出線。至於3分結束的南韓及蘇格蘭，形勢究竟是樂觀還是悲觀？ 在A、B、C組完成比賽後，波斯尼亞肯定成為其中一支最佳第3名，原因就是南韓和蘇格蘭都只得3分，餘下只要多2隊取分不多過3，就肯定有4分的波斯尼亞晉級，其中一組是I組，而另外包括D組及J組因為兩組的第3名最多只有4分及得失球負2，故此取得4分及得失球負1以上就肯定晉級，因此成績在波斯尼亞以下其實已有5隊。南韓方面，球隊A組得失球負1，只有3分，想爭取出線就要有4隊墊底，然而除了因為得失球負3的蘇格蘭肯定在他們之下外，他們需要多3隊成績比他們差，形勢處於被動，因為如果D及J組的第3名都有4分，他們就肯定出局。

I組的分組，法國和挪威都有6分，肯定會是首次名，而塞內加爾與伊拉克都未贏過，同為0分，兩隊最後一輪交手，贏波會有3分，故此他們一定不可能壓過波斯尼亞，而塞內加爾的得失球在負3，要壓過南韓就要大勝3球以上。 巴拉圭4分都可能出局 D組的巴拉圭及澳洲，也有機會以3分完成。兩隊目前都有3分，兩隊最後一輪對賽，澳洲和波足夠次名出線，但如果澳洲輸波就只有3分，有機會成為墊底4隊之一。不過D組的第3名，可能更多看巴拉圭，巴拉圭只要贏不到，他們就算得4分也有可能被淘汰，因為球隊目前得失球負2，意味他們可能成績在波斯尼亞以下，之後可能要計得失球甚至紀律分，然而巴拉圭6張黃牌1張紅牌，紀律分負11，在這方面極不利。

阿爾及利亞和波都未必夠 在J組，奧地利與阿爾及利亞分別有3分，可是兩隊在最後一輪對賽，意味着阿爾及利亞贏波會取得第2名，輸波會得第3，雖然和波有機會取得4分，但是因為阿爾及利亞得失球負2，意味着最後一場和波，取得4分的阿爾及利亞會因為得失球不及負1的波斯尼亞，有機會與巴拉圭計紀律分。 G組方面，4支球隊都有出線機會，但如果比利時及伊朗贏波，4分的埃及會跌至第3，但只要不輸多過3球都足夠出線。不過比利時如果最後一輪只和新西蘭，那麼他們只得3分，不過因為得失球較好就會排在南韓之前，而伊朗如果輸波或賽和，比利時又贏，伊朗只得2至3分，由於他們得失球同樣是0，故此和波就會壓過南韓，而輸波就出局。

剛果民主共和國必須贏波 K組形勢混亂，不過最後一輪哥倫比亞對葡萄牙，其實就算葡萄牙輸波，只不輸多過6球，一樣4分出線，因此焦點放在剛果民主共和國對烏茲別克，如果烏茲別克保持不敗，剛果民主共和國就不夠分晉級，而烏茲別克因為得失球負7，他們想要晉級就要贏最少6球，意味其實已幾定出局。而剛果民主共和國贏波，他們會有4分兼得失球都有正數，成為晉級球隊之一。 E組雖然很大機會是不可能取得第3名晉級，因為目前只有1分的厄瓜多爾最後一仗對德國，當然厄瓜多爾有贏德國的可能，那他們會以4分兼得失球正數而取得第3名出線，但如果贏不到，他們就只有2分出局。而目前第4的庫拉索他們最後一輪對科特迪瓦，球隊贏不到就最多2分，贏波而厄瓜多爾不勝就可以升上次名，而如果厄瓜多爾贏波，他們有4分就需要計得失球，球隊目前得失球負6，要贏5球才可以出線。而目前次名的科特迪瓦，如果不敵庫卡索，而厄瓜多爾贏不到，他們只有3分排第3，有機會要計得失球。

F組目前第3名的瑞典只有3分，如果他們不敵日本只是1球，他們仍以得失球壓過南韓，但仍需要看有多少球隊3分。至於日本他們輸波雖然會跌落第3，不過因為他們已有4分及得失球正4，日本不輸多過4球都夠出線。L組加納與英格蘭同得4分，最後一輪加納會對有3分的克羅地亞。如果加納贏波，克羅地亞會只有3分，而且得失球必定不及南韓出局。但是如果克羅地亞贏波或賽和，他們都會出線。而加納如果輸給克羅地亞多過2球，他們有機會被淘汰。

H組烏拉圭形勢惡劣 H組西班牙最後一輪對烏拉圭，如果西班牙贏波，烏拉圭只得2分，而佛得角對沙特阿拉伯，沙特贏波有機會仍要計得失球，因為他們目前得失球負4。而佛得角贏波，當然會直接出線，而他們如果與沙特賽和，得失球都會比南韓好。而烏拉圭與佛得角齊贏，西班牙雖然跌至第3，不過輸不多過5球都已取得4分晉級。