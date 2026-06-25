世界盃｜德國烏達夫入球貢獻效率最高　樂於作為後備殺手

德國的前鋒丹尼斯烏達夫（Deniz Undav），在2輪比賽交出3個入球及2次助攻，被問到是否滿意自己角色，烏達夫指自己甘於作為後備殺手。

烏達夫2場比賽其實只上陣69分鐘，即一場比賽都不到。因此他平均上陣13.8分鐘就會貢獻一個入球，比起37.4分鐘的美斯（Lionel Messi）以及48.8分鐘的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）來得高效。在最後一輪賽前，烏達夫被問及自己的角色：「如果我不高興，如果我不滿足，我就不會在這裡了。所以我接受這個角色。」他指：「不論我是正選還是後備都好，這根本沒有問題。最重要是球隊取勝。我2次後備上陣，而我們都贏了，我因此非常高興。」