世界盃｜德國烏達夫入球貢獻效率最高　樂於作為後備殺手

德國的前鋒丹尼斯烏達夫（Deniz Undav），在2輪比賽交出3個入球及2次助攻，被問到是否滿意自己角色，烏達夫指自己甘於作為後備殺手。
烏達夫2場比賽其實只上陣69分鐘，即一場比賽都不到。因此他平均上陣13.8分鐘就會貢獻一個入球，比起37.4分鐘的美斯（Lionel Messi）以及48.8分鐘的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）來得高效。在最後一輪賽前，烏達夫被問及自己的角色：「如果我不高興，如果我不滿足，我就不會在這裡了。所以我接受這個角色。」他指：「不論我是正選還是後備都好，這根本沒有問題。最重要是球隊取勝。我2次後備上陣，而我們都贏了，我因此非常高興。」
尼高士文：必須進行輪換
目前分組2連勝晉級，是德國隊將是自2014年贏得冠軍後，首次在決賽周突破小組，並尋求自1980年以來，在國際賽取得12連勝的紀錄。尼高士文（Julian Nagelsmann）表示：「我們想要為淘汰賽階段做準備。我們都會說，丹尼斯（烏達夫）值得在正選名單，不過我們有個想法，我們和丹尼斯以及其他球員討論過，明天我們會進行必要的輪換。」
29歲的烏達夫絕對是晚熟的德國前鋒，他在2017至20年間，還在德國的低組別聯賽效力，之後加盟比利時的聖基萊斯聯，為球隊升上比利時頂級聯賽，之後再去到英超的白禮頓，2023年賽季回歸德甲效力史特加。在今個德甲賽季，他以19球排射手榜第2，與第1的哈利卡尼差17球。在2024年的3月才首次代表德國國家隊上陣，但11場上陣已入9球波。