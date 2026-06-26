世界盃｜星級快馬復出 比利時G組勢破新西蘭

謝利美杜古

「歐洲紅魔」比利時連續兩戰啞火，可幸分組尾輪在溫哥華遇G組包尾的新西蘭，屆時星級快馬謝利美杜古(Doku)已回歸戰陣添火力，比利時有力最少贏2球，博首名出線淘汰賽。(球賽編號FB0117，6月27日11:00開賽，ViuTV99台直播)

盧卡古

比利時主力包括攻中奇雲迪布尼(De Bruyne)、箭頭盧卡古(Lukaku)戰力減退，今屆本己不抱期望。該隊首輪僅靠烏龍波，1比1逼和埃及；上仗賽前缺少離隊回英國陪伴妻子分娩的超級快馬杜古，獨靠左路的迪古柏(De Cuyper)及李安度杜沙特(Trossard)發難，結果在新星中堅尼敦尼葛(Ngoy)下半場被逐下，全場仍能圍攻伊朗，卻被守和0比0，令人更失望。比利時今場許勝不許敗，可幸被主帥魯迪加西亞譽為「X元素」的杜古已重返大軍，勢可平衡兩邊進攻；如果同組另一場打和，比利時今場大捷有望奪首名出線，倍添全力盡數的動力。

基斯活特

新西蘭首兩輪俱在領先下，被伊朗逼和1比1，及被埃及反勝3比1，反映球隊耐戰力不足，前線僅靠箭頭基斯活特(Wood)支撐大局。形勢上，新西蘭今場若爆冷贏波可出線，但能力有限要搶攻恐怕輸少當贏。

沙拿