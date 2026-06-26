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體育
出版：2026-Jun-26 12:39
更新：2026-Jun-26 12:39

世界盃｜澳洲悶和巴拉圭出線　土耳其絕殺美國

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澳洲賽和巴拉圭出線，球員賽後慶祝。(路透社)

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世界盃D組的最後一輪賽事，兩支仍要爭取出線的球隊澳洲與巴拉圭碰頭，最終兩隊在互無紀錄之下，以0:0握手言和，澳洲取得次名出線，而巴拉圭仍需要等待第3名的排名。至於已肯定出局的土耳其，就面對東道主之一的美國，土耳其最終以3:2贏波，避免了成為「三零部隊」出局。

兩隊之前都輸給美國以及擊敗土耳其，然而澳洲因為得失球較好排次席，巴拉圭想穩奪出線，其實必須要贏，否則在計紀律分可能不利。

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巴拉圭仍需等待其他組第3名結果

巴拉圭上場以1:4大敗給美國，球隊更缺少中場的米基爾阿米朗（Miguel Almiron）。面對着首戰輕取土耳其2球的澳洲隊，巴拉圭今場派出5人的防線，令澳洲取得較多攻勢，但是具威脅的攻門不多，上半場兩隊半場互焦紀錄。

換邊後巴拉圭嘗試搶攻，把5人防線換回4人，雖然表現活躍，不過雙方都是未能取得入球，最終踢平0:0。澳洲賽後以4分得失球0，取得分組次名，而巴拉圭以4分，得失球負2排第3。球隊能否出線仍然需要等其他分組的第3名結果。

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巴拉圭對澳洲精華

土耳其贏波免成「三零部隊」

至於同組的美國與土耳其，只是一場無關痛癢的例行公事。已肯定首名出線的美國隊，開賽僅3分鐘就由奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）打開紀錄，但是賽前2戰2負兼未有一球的土耳其，在10分鐘就由皇家馬德里的艾達古拿（Arda Guler）追平，也是土耳其今屆首個入球。這支前世界盃季軍在31分鐘，由巴列斯耶馬斯（Baris Alper Yilmaz）攻入反勝，半場領先2:1。

換邊後4分鐘，美國由施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）為球隊追平。然而美國隊還是未能在洛杉磯主場再取分，艾漢尼（Kaan Ayhan）在補時8分鐘為土耳其絕殺，以3:2擊敗美國隊。土耳其成功取得3分，避免成為「三零部隊」出局。

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土耳其對美國精華

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