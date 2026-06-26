F1｜韋斯特本傳與麥拿侖協商轉隊　與派亞斯迪亞換？

英國《每日郵報》報道，韋斯特本在考慮了自己的未來已久，而如果雙方最後達成協議，最快可以在明年賽季實行，而麥拿侖的另一車手派亞斯迪（Oscar Piastri）就可能與韋斯特本互換東家。報道指雖然韋斯特本與紅牛的合約至2028年，不過他的合約中有解約的條款，容許他在特定條件下提前解約。報道稱消息人士證實：「麥拿侖對這個想法很感興趣。如果最終實現，可能要等到2028年，但也有可能更早。」據報韋斯特本在紅牛的年薪達8,000萬英鎊。

羅素：咸美頓是巨大威脅

另外平治車隊的羅素（George Russell）在接受訪問時表示，目前對於車隊及車手最大的威脅，將來自法拉利的7屆總冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）。咸美頓在月中贏得巴塞隆拿站的冠軍，是他在法拉利車隊的首個分站冠軍，目前落後平治的安東尼利（Kimi Antonelli）41分，有能力挑戰平治目前的領先位置。

羅素表示：「這很高興看到李維士（咸美頓）以他最佳狀態回來。去年，甚至在我們2024年並肩作戰的那一年，人們都對他不看好。你知道，他們會問：『他是不是太老了？他是不是這樣那樣？』結果他卻在過去的4、5站比賽中表現非常出色。這說明你不可能一夜之間忘記如何駕駛。你需要自己、你的團隊、賽車調校、對輪胎的理解，所有的一切都必須完美配合。一旦配合到，你就能飛馳。他現在就處於這種狀態，而且他絕對是一個巨大的威脅。法拉利也是一個巨大的威脅。基美（安東尼利）仍然是目前最穩定的領先車手，他的表現確實令人驚訝。但感覺法拉利正在迎頭趕上，而李維士正是這股力量的領導者。」