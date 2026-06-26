轉會消息｜曼城傳破紀錄簽安達臣　曼聯奧拿拿又借特拉布宗

英超亞軍的曼城，據報在哥迪奧拿（Pep Guardiola）離隊後，仍會繼續重金增兵。當中包括將以破球會紀錄的1,160萬英鎊轉會費，簽下諾定咸森林的國腳中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）。另外，曼聯又將外借喀麥隆門將的奧拿拿（Andre Onana），到土耳其的特拉布宗。
英國廣播公司（BBC）報道，23歲的安達臣將會進行體測後確定轉會。報道指，森林之前兩度拒絕曼城的報價，要求藍月亮提高轉會費，而曼城打算開出1,160萬英鎊的轉會費作為第3次報價，這將打破曼城的球會紀錄，但亦有指可能高達1,300萬英鎊，打破去年利物浦簽入阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）的全英轉會費紀錄。安達臣目前在美國為英格蘭準備世界盃的比賽，故表示會先專注國家隊。
至於曼聯方面，據報道再度借至特拉布宗的計劃已接近9成，而當中不存在買斷的條款。奧拿拿去季外借土耳其，為特拉布宗上陣29場，並在季尾贏得土耳其盃的冠軍。然而卡域克（Michael Carrick）不認為奧拿拿可以取代比利時年輕門將的辛尼拉文斯（Senne Lammens），故此30歲的奧拿拿將再被借出。而曼聯也需要尋找新門將，因為後備的土耳其門將比恩迪（Altay Bayindir）亦有可能離隊，而隊中另一年輕門將的拉迪克維迪克（Radek Vitek）亦尋求轉會，球隊可以只餘下老將的湯希頓（Tom Heaton）在7月17日的友賽上陣。