轉會消息｜曼城傳破紀錄簽安達臣　曼聯奧拿拿又借特拉布宗

英超亞軍的曼城，據報在哥迪奧拿（Pep Guardiola）離隊後，仍會繼續重金增兵。當中包括將以破球會紀錄的1,160萬英鎊轉會費，簽下諾定咸森林的國腳中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）。另外，曼聯又將外借喀麥隆門將的奧拿拿（Andre Onana），到土耳其的特拉布宗。

英國廣播公司（BBC）報道，23歲的安達臣將會進行體測後確定轉會。報道指，森林之前兩度拒絕曼城的報價，要求藍月亮提高轉會費，而曼城打算開出1,160萬英鎊的轉會費作為第3次報價，這將打破曼城的球會紀錄，但亦有指可能高達1,300萬英鎊，打破去年利物浦簽入阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）的全英轉會費紀錄。安達臣目前在美國為英格蘭準備世界盃的比賽，故表示會先專注國家隊。