日本隊在分組賽以1勝2和晉級，在對瑞典的比賽期間，達拉斯的球場在半場拍到一位球迷，引起了日本網民的關注，原來這是日本國腳谷口彰悟的模特兒妻子泉里香。

在日本隊迎戰瑞典的達拉斯球場，兩隊上半場互無紀錄。而在補水時間，球場內的鏡頭就在拍攝場內的觀眾，這是美式體育的一貫做法，而其中一段卻拍到了谷口彰悟的妻子泉里香，影片迅速在日本的社交平台傳播，有網民就指谷口夫妻都相當漂亮。在這場比賽，谷口先列後備，在上半場的末段代替隊長的板倉滉。據日本媒體的報道，其實泉里香在突尼西亞一戰都有在場，並被拍到與其他球迷一起拍攝現場情況，而除了泉里香之外，長友佑都的太太平愛梨同樣一直在當地為丈夫打氣。