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體育
出版：2026-Jun-26 15:44
更新：2026-Jun-26 15:44

世界盃｜攝影師識揀？日本谷口彰悟模特兒太太泉里香被球場鏡頭拍中

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谷口彰悟在對瑞典的比賽後備上陣。(美聯社)

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日本隊在分組賽以1勝2和晉級，在對瑞典的比賽期間，達拉斯的球場在半場拍到一位球迷，引起了日本網民的關注，原來這是日本國腳谷口彰悟的模特兒妻子泉里香。

在日本隊迎戰瑞典的達拉斯球場，兩隊上半場互無紀錄。而在補水時間，球場內的鏡頭就在拍攝場內的觀眾，這是美式體育的一貫做法，而其中一段卻拍到了谷口彰悟的妻子泉里香，影片迅速在日本的社交平台傳播，有網民就指谷口夫妻都相當漂亮。在這場比賽，谷口先列後備，在上半場的末段代替隊長的板倉滉。據日本媒體的報道，其實泉里香在突尼西亞一戰都有在場，並被拍到與其他球迷一起拍攝現場情況，而除了泉里香之外，長友佑都的太太平愛梨同樣一直在當地為丈夫打氣。

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谷口彰悟的太太泉里香被球場的鏡頭拍到。(網上圖片) 谷口彰悟的太太泉里香 谷口彰悟女朋友泉里香 谷口彰悟的太太泉里香 谷口彰悟的太太泉里香 谷口彰悟女朋友泉里香 泉里香 谷口彰悟女朋友泉里香 谷口彰悟女朋友泉里香 谷口彰悟女朋友泉里香 泉里香曾拍寫真大曬E Cup上圍。 泉里香曾為廣告化身《海賊王》的娜美。 昔日平胸的泉里香，多年後已進化成巨胸女星。 谷口彰悟去年與「真人版娜美」泉里香（圖）結婚 谷口彰悟去年與「真人版娜美」泉里香結婚 谷口彰悟的太太泉里香 谷口彰悟的太太泉里香 谷口彰悟的太太泉里香 谷口彰悟的太太泉里香 谷口彰悟的太太泉里香

拍拖近10年 去年修成正果結婚

而據日本媒體指，泉里香比谷口年長3年，二人其實早在2017年就被雜誌揭露了戀情，但至在去年6月才成婚，婚後暫時未有子女。而泉里香雖然一直在跟隨丈夫在美國及墨西哥來回，但是她已經2個星期沒有更新社交平台，媒體指是因為她想丈夫能專心比賽。37歲的泉里香在2003年與包括北川景子等拍攝真人版的《美少女戰士》而開展演員生涯。

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