熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-26 16:46
更新：2026-Jun-26 16:46

世界盃｜國際足協決定不理反對　埃及對伊朗可帶彩紅旗

分享：
2026 06 25T201404Z 742356124 RC2ICCAJHGV9 RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP EGY IRN FLAGS

西雅圖的比賽，將容許球迷帶彩虹旗入場。(路透社)

adblk4

G組的最後一輪分組賽在香港時間的周六（27日）凌晨展開，其中埃及與伊朗會在西雅圖的流明球場上演，而這一日適逢是當地的同志遊行活動，故安排這場作為「驕傲比賽」。然而因為埃及與伊朗同樣將同性戀列作非法，然而即使參賽兩國反對，不過國際足協（FIFA）表明不會反對球迷將代表同志的彩虹旗帶入球。

西雅圖的世界盃籌委會，早就決定把當地時間6月26日的比賽作為「驕傲比賽」。然而在抽籤之後，兩支對賽隊伍卻是埃及與伊朗。雖然兩國的足協高層都公開批評有關做法，並表示活動與他們的文化和宗教價值觀相衝突，但是FIFA決定是一於少理。在FIFA發出的聲明表示：「2026世界盃是一項包容的賽事，歡迎來自各種背景的人士參與。所有性取向和性別認同的球迷都歡迎觀看比賽和參與相關活動。根據《2026年國際足協世界盃球場行為準則》，允許在球場內展示包括彩虹旗和其他代表性取向和性別認同的旗幟在內的人權聲明，但前提是必須以符合準則的方式使用。」

adblk5

不過，國際足協又想與活動撇除關係，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）在1月時表示：「首先，我必須澄清，世界盃內沒有所謂『驕傲比賽』，西雅圖會舉行是世界盃比賽，而在同一日，市內還有其他組織舉辦的活動，但這與比賽本身無關。」然而在上屆世界盃，FIFA以東道主卡塔爾的文化規範，應受到參賽球隊充分尊重為理由，禁止多支歐洲球隊戴上彩紅色以及寫上「One Love」的臂章，指有關行動是對卡塔爾視同性戀為罪行的規定。

世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 32強賽程，6月29日加拿大對南非（am730製圖） 世界盃2026:32強賽程，6月30日為巴西對日本、德國對巴拉圭及荷蘭對摩洛哥（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月1日科特迪瓦對法國（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月2日英格蘭對剛果民主共和國（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月3日葡萄牙對克羅地亞（am730製圖） 世界盃2026 32強賽程，7月4日阿根廷對佛得角（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務