世界盃｜國際足協決定不理反對　埃及對伊朗可帶彩紅旗

G組的最後一輪分組賽在香港時間的周六（27日）凌晨展開，其中埃及與伊朗會在西雅圖的流明球場上演，而這一日適逢是當地的同志遊行活動，故安排這場作為「驕傲比賽」。然而因為埃及與伊朗同樣將同性戀列作非法，然而即使參賽兩國反對，不過國際足協（FIFA）表明不會反對球迷將代表同志的彩虹旗帶入球。

西雅圖的世界盃籌委會，早就決定把當地時間6月26日的比賽作為「驕傲比賽」。然而在抽籤之後，兩支對賽隊伍卻是埃及與伊朗。雖然兩國的足協高層都公開批評有關做法，並表示活動與他們的文化和宗教價值觀相衝突，但是FIFA決定是一於少理。在FIFA發出的聲明表示：「2026世界盃是一項包容的賽事，歡迎來自各種背景的人士參與。所有性取向和性別認同的球迷都歡迎觀看比賽和參與相關活動。根據《2026年國際足協世界盃球場行為準則》，允許在球場內展示包括彩虹旗和其他代表性取向和性別認同的旗幟在內的人權聲明，但前提是必須以符合準則的方式使用。」