世界盃｜堂安律換出發火稱踢完先講　疑因中村敬斗被指波襪有問題

日本在對瑞典的比賽，中場的堂安律在下半場的76分鐘被換出，在鏡頭前他表現憤怒。賽後被問及是否因為被換出不滿時，他表示自己不是因為教練決定而憤怒，但詳情一定在世界盃後有披露。有網民就發現，他早在下半場的一段時間發惡，因為當時中村敬斗穿上短襪被指不合規，被球證要求離場更換，令日本變相少打一個。

日本隊在領先下被瑞典迫和，堂安律在76分鐘由伊東純也入替，在返回後備席時，他在搖頭及怒吼。最初被懷疑是否不滿教練的調動。堂安在賽後向記者回應事件：「我只是想就這件事說幾句。我並不是在發教練脾氣，但我的確有點生氣，這是是有原因的。等比賽結束後我會再談這件事。」