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體育
出版：2026-Jun-26 17:43
更新：2026-Jun-26 17:43

世界盃｜堂安律換出發火稱踢完先講　疑因中村敬斗被指波襪有問題

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堂安律在比賽向球證表示不滿。(美聯社)

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日本在對瑞典的比賽，中場的堂安律在下半場的76分鐘被換出，在鏡頭前他表現憤怒。賽後被問及是否因為被換出不滿時，他表示自己不是因為教練決定而憤怒，但詳情一定在世界盃後有披露。有網民就發現，他早在下半場的一段時間發惡，因為當時中村敬斗穿上短襪被指不合規，被球證要求離場更換，令日本變相少打一個。

日本隊在領先下被瑞典迫和，堂安律在76分鐘由伊東純也入替，在返回後備席時，他在搖頭及怒吼。最初被懷疑是否不滿教練的調動。堂安在賽後向記者回應事件：「我只是想就這件事說幾句。我並不是在發教練脾氣，但我的確有點生氣，這是是有原因的。等比賽結束後我會再談這件事。」

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堂安律換出時在發火。(網上圖片)

日本短暫被迫打少個

不過網民相信，問題可能來自中村敬斗的短暫離場。在下半場的60分鐘，薩爾瓦多球證伊雲巴頓（Ivan Barton）要求中村敬斗到場邊更換波襪。球員在入場之前都需要被檢查好裝備是否符合規則，但中村在開賽時未有被檢查波襪。據日本媒體的報道，巴頓上半場其實已提示過中村敬斗要留意。中村自己就透露，他已經習慣穿上短襪3年有多，故此被球證認為不合規也有點錯愕。他承認自己因此離開了球場，令日本隊有2至3分鐘時間打少1個，情況極為不利。

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而日本網民指出，堂安律確實在中村短暫離開球場時，在防守界外球時表現憤怒，原因當時日本隊已被迫少打一個，在防守時處於劣勢。中村敬斗就表示往後會注意這些問題。

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