世界盃｜堂安律換出發火稱踢完先講　疑因中村敬斗被指波襪有問題

日本在對瑞典的比賽，中場的堂安律在下半場的76分鐘被換出，在鏡頭前他表現憤怒。賽後被問及是否因為被換出不滿時，他表示自己不是因為教練決定而憤怒，但詳情一定在世界盃後有披露。有網民就發現，他早在下半場的一段時間發惡，因為當時中村敬斗穿上短襪被指不合規，被球證要求離場更換，令日本變相少打一個。
日本隊在領先下被瑞典迫和，堂安律在76分鐘由伊東純也入替，在返回後備席時，他在搖頭及怒吼。最初被懷疑是否不滿教練的調動。堂安在賽後向記者回應事件：「我只是想就這件事說幾句。我並不是在發教練脾氣，但我的確有點生氣，這是是有原因的。等比賽結束後我會再談這件事。」
日本短暫被迫打少個
不過網民相信，問題可能來自中村敬斗的短暫離場。在下半場的60分鐘，薩爾瓦多球證伊雲巴頓（Ivan Barton）要求中村敬斗到場邊更換波襪。球員在入場之前都需要被檢查好裝備是否符合規則，但中村在開賽時未有被檢查波襪。據日本媒體的報道，巴頓上半場其實已提示過中村敬斗要留意。中村自己就透露，他已經習慣穿上短襪3年有多，故此被球證認為不合規也有點錯愕。他承認自己因此離開了球場，令日本隊有2至3分鐘時間打少1個，情況極為不利。
而日本網民指出，堂安律確實在中村短暫離開球場時，在防守界外球時表現憤怒，原因當時日本隊已被迫少打一個，在防守時處於劣勢。中村敬斗就表示往後會注意這些問題。
言及したのはこのシーンです。— 中村洋太 (@yota1029) June 26, 2026
57:38あたりからの17秒間。
堂安や伊藤の両手上げは、「中村敬斗の不在」に対してと思われます。敬斗も仕方なかっただろうし、ソックス問題は次戦に向けて早く解決してほしいです。 https://t.co/FaI038T896 pic.twitter.com/kGlHwpENE1