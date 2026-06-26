世界盃｜美國輸波出線引媒體質疑　普捷天奴：講到好似我哋執包袱咁

美國隊在洛杉磯舉行的分組賽，在補時被土耳其絕殺，輸2:3，但球隊仍是以小組的首名晉級32強。賽後美國的媒體還是對球隊輸波提出質疑，令到主教練的普捷天奴（Mauricio Pochettino）感到不快，指記者好像不清楚球隊的狀況。

在英格爾伍德的主場，美國在領先下被土耳其反勝，雖然及後追和，不過補時8分鐘失守，球隊3戰2勝1負，分組首名晉身淘汰賽。賽後普捷天奴對於沒有記者對於美國隊出線以及在頭兩場鎖定勝果而祝賀，以西班牙語及英文表示：「我有點傷心。」他之後表示：「這氣氛就像我們要執包袱，而土耳其晉級一樣。我要提醒你們，以及所有人，我們在分組榜首。對不起各位，我們贏了。」