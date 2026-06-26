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體育
出版：2026-Jun-26 18:26
更新：2026-Jun-26 18:26

世界盃｜美國輸波出線引媒體質疑　普捷天奴：講到好似我哋執包袱咁

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美國隊主教練普捷天奴

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美國隊在洛杉磯舉行的分組賽，在補時被土耳其絕殺，輸2:3，但球隊仍是以小組的首名晉級32強。賽後美國的媒體還是對球隊輸波提出質疑，令到主教練的普捷天奴（Mauricio Pochettino）感到不快，指記者好像不清楚球隊的狀況。

在英格爾伍德的主場，美國在領先下被土耳其反勝，雖然及後追和，不過補時8分鐘失守，球隊3戰2勝1負，分組首名晉身淘汰賽。賽後普捷天奴對於沒有記者對於美國隊出線以及在頭兩場鎖定勝果而祝賀，以西班牙語及英文表示：「我有點傷心。」他之後表示：「這氣氛就像我們要執包袱，而土耳其晉級一樣。我要提醒你們，以及所有人，我們在分組榜首。對不起各位，我們贏了。」

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美國主帥普捷天奴。(美聯社)

普捷天奴：輸掉下一場贏3場又有甚麼意義

普捷天奴雖然在賽前表示會推動球員爭取勝利，賽後被問到有否覺得這是錯過了為美國創造3戰全勝的歷史時，他就表示：「創造歷史是贏得世界盃。這不只是在世界盃贏得3場比賽，我真的不明白，這麼說有點小題大作，你的眼光太局限了。你說你能創造歷史，可是如果你輸掉下一場比賽，贏了3場又有甚麼意義呢？」之後又被問題這場敗仗會對美國隊的影響，普捷天奴回應：「你想我答甚麼？無論說甚麼，都不能說服你的了。報紙只準備在寫你們認為和想要的東西，不過說實話，我還是提醒，我們是以第1名晉級下一圈的。」

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普捷天奴又表示，在對土耳其的比賽，一方面是要讓基斯甸普列錫（Christian Pulisic）取得上陣機會，另一個就是讓球員輪休，以及避免主力要在淘汰賽階段停賽。他指，即使如德國隊都有這樣的情況，球隊在派出不少主力下仍輸給厄瓜多爾。他指：「贏了這場比賽，還是贏不到這場比賽，都不會改變我的心情。目標是首名晉級，而我們已經首名，現在晉級下一圈。我們已經準備好。」

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