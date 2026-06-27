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體育
出版：2026-Jun-27 11:42
更新：2026-Jun-27 11:42

世界盃｜對英格蘭前鬧內訌　巴拿馬訓練爆衝突

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英格蘭在分組賽的最後一場對手，巴拿馬在賽前突然發生衝突。隊內兩名球員訓練期間被公開拍到發生推撞，不過教練卻指只是正常情況，並指希望能更常發生。

根據媒體現場的影片，在巴拿馬於大都會人壽球場的賽前適應訓練時段，禾達文（Cecilio Waterman）推了隊友荷西洛迪古斯（Jose Luis Rodriguez）的胸口，二人之後發生口角，需要隊友將二人拉開。之後衝突結束後，訓練繼續。巴拿馬的教練基斯甸臣（Tommy Christiansen）在對英格蘭的賽前記者會回應事件。

基斯甸臣表示：「這是正常的情況。我希望這種情況能更頻繁出現，這意味著球隊充滿活力，他們願意努力拼搏，並有機會進入正選陣容。如果這發生在其他時候，這是證明他們活躍的訊號。」巴拿馬是世界盃上第2次與英格蘭同組，在8年前的2018年，巴拿馬輸0:6，而球隊近年有所提升，在之前兩場分組對加納及克羅地亞都只輸0:1。

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