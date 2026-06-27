世界盃｜埃及賽和伊朗保出線資格　南韓慘跌入出局邊沿

世界盃9個分組已完成比賽，其中G組，伊朗以1:1迫和埃及，在分組取得第3名，並壓過了南韓，有望取得第3名晉級，而埃及失分後，被同日以5:1贏新西蘭的比利時壓過，分組次名晉級。 這場比賽在場內場外都受到關注，一方面是伊朗隊繼續只能在賽前一日抵達西雅圖，而場外又因為西雅圖在舉行同志遊行，把今場比賽定為「驕傲比賽」，在埃及與伊朗都禁止同性戀之下，容許支持包容性取向等的議題帶入球場。場內因此除了繼續有人展示代表伊朗前朝政府的太陽獅子旗，還有彩虹旗。

賽前在分組領先的埃及，今場只要不輸多過3球都保證出線。然而他們在5分鐘就取得領先，薩巴（Mahmoud Saber）在禁區內把握機會射入空門，埃及先開紀錄。然而伊朗之前2場都不敗，今場和波都仍有機會爭取到第3名出線，球隊在11分鐘獲得12碼，泰尼米（Mehdi Taremi）操刀，但是被埃及門將的蘇比亞（Mostafa Shobeir）撲出。 伊朗絕殺球判越位 伊朗雖然未能以12碼追平，但是4分鐘之後，由列沙伊安（Ramin Rezaeian）在底線勁抽入網，令伊朗追平1:1。之後比賽雙方繼續搏槌，其中伊朗下半場末段有一次的角球攻門，僅僅頂中門楣。補時階段，伊朗有哈利沙達（Shoja Khalilzadeh）射入空門，但在視像助理裁判（VAR）審視下，球證改判越位，入球無效。之後伊朗又一次中楣，無功而還，雙方終以1:1打成平手。

兩隊各得1分之下，由於同組的比利時在另一場以5:1贏新西蘭，比利時憑得失球升上榜首，而埃及排第2。伊朗3戰全和，以3分得第3，能否出線仍需要等最後3組賽果，但南韓因此被迫至出局邊沿，因為餘下3組只有1隊成績較好，他們就出局。

伊朗對埃及精華