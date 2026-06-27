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體育
出版：2026-Jun-27 16:09
更新：2026-Jun-27 16:09

世界盃｜佛得角成史上最細淘汰賽國家　教練望成為窮國典範

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布斯比達賽後揮舞國旗。(路透社)

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人口只有50幾萬的佛得角，在侯斯頓的球場創下歷史，成為史上最細的淘汰賽國家。佛得角的教練布斯比達（Bubista）對於下一仗對阿根廷就稱「沒有是不可能」，而在佛得角國內，球迷都出來慶祝，布斯比達表示佛得角是窮而且小的國家，不過他們成為了這些弱國的典範。

連續賽和冠軍熱門西班牙、南美勁旅烏拉圭以及亞洲強國的沙特阿拉伯。佛得角從被看淡成為分組次名。門神的禾仙夏（Vozinha）賽後表示：「我們是小，但我們有強大的心臟，以及我們都是戰士。」這位40歲的門將，拖着遠道而來的母親慶祝。禾仙夏指：「在我們國家隊裡，都有很多具質素的球員。可能你們很多人會覺得，佛得角的球員不夠好。但我們在這裡就展示了我們有很好的質素。我們來這裡就是要競爭，證明我們的球員可以在任何地方的大型賽事或是頂級聯賽發揮作用。」

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上場被烏拉圭惹怒，但布斯比達今場就表示：「這支球隊非常渴望向世界證明自己。我們對能去到這階段感到自豪，我們展示出，雖然我們只是個小國，但我們會為想要達成的目標戰鬥到底。」布斯比達之後又表示：「足球是屬於所有人，而這也是為了所有人。這不是屬於富有國家，對窮的也一樣。我希望我們作為細小和窮困的國家參賽，可以成為其他窮困的小國的榜樣。」他又表示：「我一直就說很快，或遲早佛得角會登上這樣的舞台。當然在之前是很難作出這種預測，不過我一直都知道可以。」

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16年來首支晉級新丁

佛得角是自2010年以來，首支能打入淘汰賽階段的新丁，而首支能夠在分組保持不敗的世界盃新秀，已是2002年的塞內加爾。而歷史上在3場打和之下不一定晉級，當中包括1958年的威爾斯、1990年的荷蘭及1998年的智利都能晉級，但2010年的新西蘭，就在3場賽和下出局。

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