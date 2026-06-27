世界盃｜佛得角成史上最細淘汰賽國家　教練望成為窮國典範

人口只有50幾萬的佛得角，在侯斯頓的球場創下歷史，成為史上最細的淘汰賽國家。佛得角的教練布斯比達（Bubista）對於下一仗對阿根廷就稱「沒有是不可能」，而在佛得角國內，球迷都出來慶祝，布斯比達表示佛得角是窮而且小的國家，不過他們成為了這些弱國的典範。

連續賽和冠軍熱門西班牙、南美勁旅烏拉圭以及亞洲強國的沙特阿拉伯。佛得角從被看淡成為分組次名。門神的禾仙夏（Vozinha）賽後表示：「我們是小，但我們有強大的心臟，以及我們都是戰士。」這位40歲的門將，拖着遠道而來的母親慶祝。禾仙夏指：「在我們國家隊裡，都有很多具質素的球員。可能你們很多人會覺得，佛得角的球員不夠好。但我們在這裡就展示了我們有很好的質素。我們來這裡就是要競爭，證明我們的球員可以在任何地方的大型賽事或是頂級聯賽發揮作用。」