世界盃｜被指老點球證幫手做嘢　麥巴比「麥總」變「霸總」

在法國大勝挪威的比賽，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）正選，但是挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）就避戰。神鋒大戰沒有出現，但是在麥巴比換走時，就「霸氣外露」，他因為着球證的奧利華（Michael Oliver）幫他將隊長臂章交給曹亞文尼（Aurelien Tchouameni），被球迷稱「霸道」。

神鋒之戰最終沒有如球迷所渴望出現，法國也在87分鐘收起麥巴比。在麥巴比走去場邊途中，他向球證示意，叫英超球證的奧利華，為他將隊長臂章交到隊友曹亞文尼手。事件在社交平台引起網民討論，有人表示：「你可能好奇為甚麼麥巴比被說霸道，他叫奧利華為他將臂章傳給曹亞文尼。」