世界盃｜被指老點球證幫手做嘢　麥巴比「麥總」變「霸總」

在法國大勝挪威的比賽，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）正選，但是挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）就避戰。神鋒大戰沒有出現，但是在麥巴比換走時，就「霸氣外露」，他因為着球證的奧利華（Michael Oliver）幫他將隊長臂章交給曹亞文尼（Aurelien Tchouameni），被球迷稱「霸道」。
神鋒之戰最終沒有如球迷所渴望出現，法國也在87分鐘收起麥巴比。在麥巴比走去場邊途中，他向球證示意，叫英超球證的奧利華，為他將隊長臂章交到隊友曹亞文尼手。事件在社交平台引起網民討論，有人表示：「你可能好奇為甚麼麥巴比被說霸道，他叫奧利華為他將臂章傳給曹亞文尼。」
換入需要10秒完成
根據球例的最新規定，球員需要在換入的10秒內離開球場，否則入替的球員需要等足1分鐘後才能上場。而在換人過程中，麥巴比未有決定將臂章直接遞給曹亞文尼，或是其他隊友協助，而是選擇由球證去做。網民就覺得，似乎就只有「麥總」可能指示球證行動。
麥巴比在今屆賽事都多次被取笑霸道，在對伊拉克的比賽，麥總被發現指點場地工作人員，去清理球場上的積水，而上星期，他還被看到在監督隊友訓練。麥總究竟是不是「霸道總裁」，這可能是觀眾的觀點角度。
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