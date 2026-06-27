世界盃｜伊朗絕殺判越位　可憐球迷闖入球場被捕

伊朗在分組最後一場，對埃及的比賽原本補時的最後階段取得入球，但期後經視像助理裁判（VAR）的判斷，被判越位在先，伊朗未能絕殺對手。而更不幸是，一位穿伊朗球衣的球迷在入球後衝破防線走入球場慶祝，在他被警察拘捕後，才得知是一場空。
在西雅圖的流明球場，伊朗在補時由哈利沙達（Shoja Khalilzadeh）補射入網，正當伊朗球員立即瘋狂慶祝之際，VAR通知球證需要檢視，並推翻了入球，伊朗球員由歡喜一瞬成為失望。因為如果入波，伊朗可以次名出線，而埃及也同樣晉級。根據VAR提供的證據，在伊朗球員起腳之時，門將蘇比亞（Mostafa Shobeir）因為已站出球門，最後一人是埃及的耶沙伊巴謙（Yasser Ibrahim），哈利沙達的腳尖凸出了一點，故被裁定越位。
從網上的影片，該球迷手持着手機衝入場，跳過護欄後，衝過球場上9名身穿黃色背心的保安，在突破了第一道防線後，隨即被2名追趕的保安撲跌及拘捕。而在他拘捕後，球證已公布因為越位無效。有球迷在社交平台就指，這位衝入球場的球迷一定很憤怒，因為他被捕了，入球還不算數。
球迷會被禁入球場
在之前美國對巴拉圭的比賽，都有出現闖入球場的球迷，而該球迷最後未進入場區已被拉走。有球迷指，他們付了可能幾千美元買門票，然後還要被罰款和交保釋金，還會被國際足協（FIFA）終身禁止進入球場，而最終卻是一無所獲就得不償失。