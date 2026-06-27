世界盃｜伊朗絕殺判越位　可憐球迷闖入球場被捕

伊朗在分組最後一場，對埃及的比賽原本補時的最後階段取得入球，但期後經視像助理裁判（VAR）的判斷，被判越位在先，伊朗未能絕殺對手。而更不幸是，一位穿伊朗球衣的球迷在入球後衝破防線走入球場慶祝，在他被警察拘捕後，才得知是一場空。

在西雅圖的流明球場，伊朗在補時由哈利沙達（Shoja Khalilzadeh）補射入網，正當伊朗球員立即瘋狂慶祝之際，VAR通知球證需要檢視，並推翻了入球，伊朗球員由歡喜一瞬成為失望。因為如果入波，伊朗可以次名出線，而埃及也同樣晉級。根據VAR提供的證據，在伊朗球員起腳之時，門將蘇比亞（Mostafa Shobeir）因為已站出球門，最後一人是埃及的耶沙伊巴謙（Yasser Ibrahim），哈利沙達的腳尖凸出了一點，故被裁定越位。