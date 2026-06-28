世界盃｜英格蘭挫巴拿馬取首名　克羅地亞反壓加納次名出線

世界盃L組最後一輪，英格蘭面對巴拿馬上半場戰情膠著，一度因同組另一場克羅地亞領先加納，而跌落次席。但英格蘭最終憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）傳射建功，以2:0取勝首名出線。至於克羅地亞則以2:1擊敗加納，反壓對方取得小組次名。 賽前L組唯一肯定的是巴拿馬出局；英格蘭與加納同得4分，克羅地亞則以3分排第3名，令前3位排名仍存在很多變數，例如英格蘭的比數若較加納好，即獲得首名；若英格蘭和加納落敗，克羅地亞則會取得首名等等。而L組的首名將有可能鬥塞內加爾，次名將會鬥K組次名，目前是葡萄牙。

巴拿馬對英格蘭精華

英格蘭正選5個調動 拉舒福特、沙卡擔正 英格蘭面對巴拿馬的陣容對比之前作出5個調動，杜曹收起迪格蘭賴斯（Declan Rice）和安東尼哥頓（Anthony Gordon）等人，改由拉舒福特（Marcus Rashford）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、摩根羅渣士（Morgan Rogers）、尼高奧萊利（Nico O'Reilly）和查洛爾昆沙（Jarell Quansah）擔正上陣。其中拉舒福特於左路頗為活躍，其中7分鐘一記推大位起腳，巴拿馬門將奧蘭多莫斯基拉救出。至於採取穩守突擊的巴拿馬的反擊具威脅，其中荷西洛迪古斯（Jose Luis Rodriguez）於26分鐘的射門直飛下角，但被英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）飛身撲出。

克羅地亞上半場領先 英格蘭一度跌落次席 戰至約31分鐘，英格蘭仍與巴拿馬暫時踢成0:0，而另一邊廂的克羅地亞於31分鐘憑彼達蘇錫（Petar Sucic）打開紀錄，以1:0領先加納。若然以這個比數完場，克羅地亞將取得L組首名，英格蘭則跌落次席，加納得第3名。 這令英格蘭取勝的壓力增加，他們亦加快節奏進攻，但艾利洛安達臣（Elliot Anderson）的遠射以及拉舒福特的頭槌均過不了奧蘭多莫斯基拉（Orlando Mosquera）的十指關。英格蘭半場與巴拿馬踢成0:0；克羅地亞則以1:0領先加納。

比寧咸打破僵局 英格蘭重返榜首 英格蘭下半場加強攻勢，52分鐘拉舒福特左路傳中，哈利卡尼（Harry Kane）入楔接應，受壓的巴拿馬守將安達斯安達迪（Andres Andrade）解圍省中隊友，險些擺烏龍。57分鐘卡尼射門又被莫斯基拉救出。英格蘭到62分鐘終於打破僵局，由比寧咸接應左路角球，第一時間起腳破網，助「三獅軍團」領先1:0，重返L組榜首。另一邊廂，克羅地亞仍然憑上半場的入球，以1:0領先加納，以這個比數完場克羅地亞將獲得次名，加納則跌落第3位。

卡尼成英格蘭世界盃入球王 三獅軍團於67分鐘拉開比數，助攻的是比寧咸，他於左路傳中助攻卡尼頭槌破網，英格蘭領先到2:0。卡尼更超越連尼加（Gary Lineker），歷屆累積11個入球獨佔英格蘭於世界盃入球王。巴拿馬於91分鐘將皮球送入英格蘭大門，但荷西法查度越位在先。最終英格蘭以2:0擊敗巴拿馬。

克羅地亞2:1加納 同組另一場，半場以0:1落後的加納於73分鐘有一記右路罰球，陸卡臣（Derrick Luckassen）入楔將皮球送入克羅地亞網窩。旁證隨即舉旗示意越位，但VAR介入並提示球證到場邊睇片，後者認為處於越位位置的加納中場基華斯施保（Kwasi Sibo）沒有阻擋克羅地亞守將，因此入球成立。加納扳平1:1，令他們重返次席。但克羅地亞於83分鐘再度領先，第22次於世界盃決賽周上陣的莫迪歷（Luka Modric）開出右路角球，尼高拉華錫（Nikola Vlasic）頭槌破門，令領先2:1的克羅地亞再次力壓加納升上次席。

最終克羅地亞以2:1擊敗加納。L組賽後形勢，勝出的英格蘭順利取得首名，克羅地亞則以6分次名出線，加納以4分跌落第3位，但他們仍能以其中一席最佳第3名出線；巴拿馬3戰皆北得0分。這組的賽果，亦令C組的蘇格蘭正式宣布小組賽出局。