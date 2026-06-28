世界盃｜英格蘭挫巴拿馬取首名 克羅地亞反壓加納次名出線（有片）

世界盃L組最後一輪，英格蘭面對巴拿馬上半場戰情膠著，一度因同組另一場克羅地亞領先加納，而跌落次席。但英格蘭最終憑比寧咸傳射建功，以2：0取勝首名出線。至於克羅地亞則以2：1擊敗加納，反壓對方取得小組次名。 賽前L組唯一肯定的是巴拿馬出局；英格蘭與加納同得4分，克羅地亞則以3分排第3名，令前3位排名仍存在很多變數，例如英格蘭的比數若較加納好，即獲得首名；若英格蘭和加納落敗，克羅地亞則會取得首名等等。而L組的首名將有可能鬥塞內加爾，次名將會鬥K組次名，目前是葡萄牙。

英格蘭正選5個調動 拉舒福特、沙卡擔正 英格蘭面對巴拿馬的陣容對比之前作出5個調動，杜曹收起迪格蘭賴斯和安東尼哥頓等人，改由拉舒福特、布卡約沙卡、摩根羅渣士、尼高奧萊利和查洛爾昆沙擔正上陣。其中拉舒福特於左路頗為活躍，其中7分鐘一記推大位起腳，巴拿馬門將奧蘭多莫斯基拉救出。至於採取穩守突擊的巴拿馬的反擊具威脅，其中荷西洛迪古斯於26分鐘的射門直飛下角，但被英格蘭門將比克福特飛身撲出。

克羅地亞上半場領先 英格蘭一度跌落次席 戰至約31分鐘，英格蘭仍與巴拿馬暫時踢成0：0，而另一邊廂的克羅地亞於31分鐘憑彼達蘇錫打開紀錄，以1：0領先加納。若然以這個比數完場，克羅地亞將取得L組首名，英格蘭則跌落次席，加納得第3名。 這令英格蘭取勝的壓力增加，他們亦加快節奏進攻，但安達臣的遠射以及拉舒福特的頭槌均過不了莫斯基拉的十指關。英格蘭半場與巴拿馬踢成0：0；克羅地亞則以1：0領先加納。

比寧咸打破僵局 英格蘭重返榜首 英格蘭下半場加強攻勢，52分鐘拉舒福特左路傳中，哈利卡尼入楔接應，受壓的巴拿馬守將安達斯安達迪解圍省中隊友，險些擺烏龍。57分鐘卡尼射門又被莫斯基拉救出。英格蘭到62分鐘終於打破僵局，由比寧咸接應左路角球，第一時間起腳破網，助「三獅軍團」領先1：0，重返L組榜首。另一邊廂，克羅地亞仍然憑上半場的入球，以1：0領先加納，以這個比數完場克羅地亞將獲得次名，加納則跌落第3位。 卡尼成英格蘭世界盃入球王

三獅軍團於67分鐘拉開比數，助攻的是比寧咸，他於左路傳中助攻卡尼頭槌破網，英格蘭領先到2：0。卡尼更超越連尼加，歷屆累積11個入球獨佔英格蘭於世界盃入球王。巴拿馬於91分鐘將皮球送入英格蘭大門，但荷西法查度越位在先。最終英格蘭以2：0擊敗巴拿馬。

克羅地亞2：1加納 同組另一場，半場以0：1落後的加納於73分鐘有一記右路罰球，陸卡臣入楔將皮球送入克羅地亞網窩。旁證隨即舉旗示意越位，但VAR介入並提示球證到場邊睇片，後者認為處於越位位置的加納中場基華斯施保沒有阻擋克羅地亞守將，因此入球成立。加納扳平1：1，令他們重返次席。但克羅地亞於83分鐘再度領先，第22次於世界盃決賽周上陣的莫迪歷開出右路角球，尼高拉華錫頭槌破門，令領先2：1的克羅地亞再次力壓加納升上次席。

最終克羅地亞以2：1擊敗加納。L組賽後形勢，勝出的英格蘭順利取得首名，克羅地亞則以6分次名出線，加納以4分跌落第3位，但他們仍能以其中一席最佳第3名出線；巴拿馬三戰皆北得0分。這組的賽果，亦令C組的蘇格蘭正式宣布小組賽出局。