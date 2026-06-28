世界盃｜日本鬥巴西前獲《足球小將》作者高橋陽一打氣 薜高讚進步良多

日本將在6月30日（星期二）凌晨1時於世界盃32強對巴西，若晉級16強將和夏蘭特為首的挪威或科特迪瓦爭入8強。陣前《足球小將》 作者高橋陽一為日本隊打氣，而曾在J League踢波及前任日本隊教練、巴西名宿薜高（Zico）向日本大派高帽，稱日本經超過30年發展後，足球水平及心理質素已足以擊敗任何強隊。 「雙方差距正在縮小」 《足球小將》漫畫及動畫中，盧比度叔叔為戴志偉的啟蒙教練，而當時巴西國腳包括拿度尼、利華爾也是故事中實力非凡的球員。《足球小將》「世青篇決賽戲碼」中，戴志偉帶領日本反勝巴西取得世青盃冠軍。《足球小將》作者高橋陽一表示︰「《足球小將》中巴西被描寫成足球王國，作為對手，巴西無可挑剔，希望日本隊全力以赴。雙方差距正在縮小，希望日本可以把取勝，還了2006年1︰4不敵巴西那一筆。」

有「白比利」之稱的薜高曾為巴西國家隊上陣71場，是1982年及1986年「森巴兵團」的核心人物。他1991年加盟鹿島鹿角，成為J League成立早期赴日本踢波的巴西球員。掛靴後薜高在1995年任鹿島鹿角技術顧問，後來在1999年正式任鹿島鹿角教練，開展教練生涯。2002年日韓世界盃後，薜高更接手成為日本隊主教練，不過世界盃決賽周（賽和克羅地亞及不敵澳洲及巴西）分組賽出局後請辭。 回想廿年前在分組賽以日本教練身份，以1︰4不敵巴西，他感性地憶起︰「當時我告訴日本球員，賽前會唱巴西國歌，但只要一開賽就會以日本為先。」廿年過去，薜高直言日本足球水平進步有目共睹︰「現在日本球員大部份都在歐洲落班，像巴西及南美球員一樣。26名入選球員有23名效力歐洲球會，不論英超、德甲或意甲都有。」

戰術及心理質素大幅提升 雖然日本連續兩屆16強止步，但薜高稱只是過程︰「這說明了日本走得多遠，日本戰術上進步良多，以前最大問題只是心理，現在日本懂得應對逆境，落後時有力反敗為勝。他們近年贏過巴西、德國、西班牙、英格蘭，證明已準備好擊敗任何對手。」 被問到今場支持那一隊，73歲的薜高說︰「我會支持巴西，畢竟我是巴西人。但如果日本隊贏也無問題。我肯定將會是精彩的賽事，因為日本踢出真正的足球。」

杜斯亞︰日本有能力攻破巴西弱點 至於2002年日本隊時任教練杜斯亞亦指巴西不是「贏硬」︰「淘汰賽甚麼也可以發生，巴西陣中有出色的球員，是熱門一方，但仍有可以被日本攻破的弱點。日本有信心及天份，近年在戰術上大有進步，亦有大批具歐洲球會經驗的好球員。」 回想1998年至2002年任教日本隊時，他表示當時已經感受到日本的潛力︰「他們的天份不比非洲或歐洲差，日本球員很有紀律及能理解戰術，當時只缺經驗。」被問到捧盃可能，杜斯亞就指未必是今屆︰「他們陣容深度未必可以連續應付多場淘汰賽，球員整體質素仍有空間上升，或者要效力實力更強的歐洲大球會。」

「日本美斯」久保建英在分組賽2︰2賽和荷蘭受傷，料未能趕及對巴西復出。而巴西的巴塞隆拿翼鋒拉芬夏比洛尼（Raphinha）將倦勤。