世界盃｜奧地利絕地反擊追平　與阿爾及利亞攜手出線（有片）

賽前兩隊打和就攜手晉級，不過因為1982年世界盃的恩怨，兩隊賽前都稱不會打「默契波」。奧地利全場兩度領先，但都被阿爾及利亞迫和，正當全場以為雙方握手言和時，馬列斯（Riyad Mahrez）補時再下一城，以為奧地利會出局，但奧地利在補時6分鐘再下一城，以3:3追平，雙雙出線32強。

在44年前兩隊結下的恩怨，也就是引起未來分組賽最後一場同時舉行的「希杭之恥」。當年奧地利與西德打「默契波」，令阿爾及利亞遭淘汰。44年後，兩隊今場即使可以打「默契波」，但比賽的初段還是有拼盡。