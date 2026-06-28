世界盃｜奧地利絕地反擊追平　與阿爾及利亞攜手出線（有片）

賽前兩隊打和就攜手晉級，不過因為1982年世界盃的恩怨，兩隊賽前都稱不會打「默契波」。奧地利全場兩度領先，但都被阿爾及利亞迫和，正當全場以為雙方握手言和時，馬列斯（Riyad Mahrez）補時再下一城，以為奧地利會出局，但奧地利在補時6分鐘再下一城，以3:3追平，雙雙出線32強。
在44年前兩隊結下的恩怨，也就是引起未來分組賽最後一場同時舉行的「希杭之恥」。當年奧地利與西德打「默契波」，令阿爾及利亞遭淘汰。44年後，兩隊今場即使可以打「默契波」，但比賽的初段還是有拼盡。
阿爾及利亞今場收起名將之後的盧卡施丹（Luca Zidane），改由賓保特（Oussama Benbot）把關，上半場初段奧地利以穩守為主。不過奧地利在28分鐘先開紀錄，阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）接應長傳，單刀篤入，為球隊領先1:0。落後的阿爾及利亞強攻奧地利，但還是去到45分鐘，奧地利球員在角球旗的一次失誤，拉菲克貝加利（Rafik Belghali）右路底線推入禁區，在扣過兩個奧地利守將下射入，半場兩隊打成平手。
馬列斯補時一度反先奧地利
下半場阿爾及利亞佔控球優勢，不過卻未能反超。更在55分鐘被奧地利的反擊，由沙比薩（Marcel Sabitzer）接應干拉特賴馬（Konrad Laimer）的地波傳中，禁區內抽入，為奧地利再度領先。但是阿爾及利亞在5分鐘之後，由馬列斯射入，雙方再度踢成平手。在下半場的補水時間後，雖然阿爾及利亞曾不想賽和，但還是決定換入3個後防球員，球隊也缺乏了進攻的鬥志，更多時間在後場傳球。正當全場球迷都開始柴台之時，馬列斯在補時3分鐘，為阿爾及利亞反超3:2。
滿以為會出局的奧地利，沙沙卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）在補時6分鐘，為奧地利追和，雙方以3:3打成平手。奧地利以4分次名晉級，而阿爾及利亞同樣4分，以8支最佳第3名晉級，伊朗就被淘汰。