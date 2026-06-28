世界盃｜美斯後備建功連續7場決賽周入球 阿根廷輕取約旦32強鬥佛得角

阿根廷篤定J組首名出線後，今日分組賽鬥約旦，美斯（Lionel Messi）上陣射入罰球，成為第一名世界盃決賽周連續7場入球的球員兼領前神射手榜，助阿根廷以3:1輕取對手3戰全勝，晉級32強將鬥佛得角。

阿根廷今場大幅輪換，歷高柏斯（Nico Paz）、基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）、柏利迪斯（Leandro Paredes）等擔正。19分鐘盧斯素（Giovani lo Celso）禁區頂主射罰球，皮球經過3個反人牆加上約旦門將阿布拉利亞（Yazeed Abulaila）「捉錯路」移向近柱，只能目送皮球入遠柱。阿根廷後衛馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi）插水式頭槌攻門時，被約旦球員踢中。經VAR後判12碼予阿根廷，國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）31分鐘操刀射成2:0。 超越方亭查仙奴 正當美斯準備後備上際之際，「約旦美斯」艾達馬利（Mousa Al Tamari）55分鐘破蛋追成1:2。美斯在60分鐘上陣後走動不多，首次起腳射罰球高出後，80分鐘再度主射罰球彎過人牆，約旦門將阿布拉利亞再次失重心，令美斯連續7場決賽周入球，超越法國名將方亭（Just Fontaine）及巴西傳奇查仙奴（Jairzinho），成為歷史第一人。最終阿根廷以3:1勝出，分組賽3戰全勝。

約旦對阿根廷精華

由於哥倫比亞力壓葡萄牙取得K組首名，令阿根廷在淘汰賽走線形勢被睇好。阿根廷將在7月4日早上6時對神奇球隊佛得角，若晉級將在16強對澳洲或埃及。如阿根廷晉級8強，將對瑞士／阿爾及利亞或哥倫比亞／加納。