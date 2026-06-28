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體育
出版：2026-Jun-28 12:38
更新：2026-Jun-28 12:38

世界盃｜最佳第3名結果　南韓伊朗被折磨到尾至淘汰

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伊朗在最後一仗賽和埃及，只能等其他分組結果才知道能否出線。(路透社)

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今屆世界盃決賽周增至48隊，並分為12組，令到再次出現最佳第3名的出線資格。對於較早開賽的球隊來說，就是看着其他組的球隊逐漸將自己踢出局，而後來的球隊亦可以看着其他分組慢慢決定戰術。南韓與伊朗正是受害者，A組的南韓從分組最後一輪的第一日，等到最後一個分組賽日才確定出局，而伊朗更是要看到阿爾及利亞比賽的最後一刻，才知道被淘汰。

根據OPTA之前的分析，取得4分的球隊出線機會接近100%，而3分就只餘三分之二，而得失球會成為關鍵，當中得失球處於0，機會還有94.9%。從最後的結果，印證這項的推測多數正確。在12組的第3名球隊，8支出線隊伍有7隊取得4分，包括剛果民主共和國、瑞典、加納、厄瓜多爾、波斯尼亞、阿爾及利亞和巴拉圭，而唯一只有3分，是塞內加爾。取得3分的球隊，其實都有4隊，當中塞內加爾是唯一得失球正數，伊朗因為3場都賽和，他們得失球為0，南韓與蘇格蘭分別是負1和負3。

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對於南韓來說，這個賽制是殘忍的。他們在A組最後一場不敵南非，在等待超過72小時，在K組剛果民主共和國擊敗烏茲別克，才確定要出局。至於伊朗隊，雖然只在之前一日比賽，不過他們的出線形勢都是坐過山車。隨着奧地利與阿爾及利亞互有領先，特別是阿爾及利亞補時3分鐘的反先，伊朗一度重獲出線資格。但是在奧地利3分鐘後迫和，伊朗又變回出局。

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剛果民主共和國對烏茲別克精華

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南韓不敵南非

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