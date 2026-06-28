世界盃｜最佳第3名結果　南韓伊朗被折磨到尾至淘汰（有片）

今屆世界盃決賽周增至48隊，並分為12組，令到再次出現最佳第3名的出線資格。對於較早開賽的球隊來說，就是看着其他組的球隊逐漸將自己踢出局，而後來的球隊亦可以看着其他分組慢慢決定戰術。南韓與伊朗正是受害者，A組的南韓從分組最後一輪的第一日，等到最後一個分組賽日才確定出局，而伊朗更是要看到阿爾及利亞比賽的最後一刻，才知道被淘汰。

根據OPTA之前的分析，取得4分的球隊出線機會接近100%，而3分就只餘三分之二，而得失球會成為關鍵，當中得失球處於0，機會還有94.9%。從最後的結果，印證這項的推測多數正確。在12組的第3名球隊，8支出線隊伍有7隊取得4分，包括剛果民主共和國、瑞典、加納、厄瓜多爾、波斯尼亞、阿爾及利亞和巴拉圭，而唯一只有3分，是塞內加爾。取得3分的球隊，其實都有4隊，當中塞內加爾是唯一得失球正數，伊朗因為3場都賽和，他們得失球為0，南韓與蘇格蘭分別是負1和負3。