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體育
出版：2026-Jun-29 05:31
更新：2026-Jun-29 05:31

世界盃｜加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級

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世界盃｜加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級（路透社）

世界盃｜加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級（路透社）

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世界盃淘汰賽正式揭起戰幔！

第一場32強賽事由首度晉身世盃淘汰賽的2支球隊—加拿大及南非對碰，雖然加拿大為東道主之一，但這場比賽卻在美國加州 SoFi球場舉行。

加拿大最終於下半場補時階段絕殺南非，成為今屆首支打入16強的國家。

加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級（路透社） 加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級（路透社） 加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級（路透社） 加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級（路透社） 世界盃｜加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級 加拿大完場前絕殺南非　首闖淘汰賽即晉級（路透社）

加拿大對南非精華

兩隊半場保守行先　南非護空門力保不失

也許這是兩隊首度殺入世界盃淘汰賽，開賽踢法都比較保守，組織傳球都以試探對手為主。

及至43分鐘，加拿大中堅摩斯龐比圖（Moise Bombito）接應角球傳送頭槌攻門，卻被南非球員成功護空門，錯失打開紀錄良機。

臨完半場前，加拿大左閘拿耶亞（Richie Laryea）於禁區內似被絆倒，然而主球證堅持南非球員並無犯規，隨後視像助理裁判（VAR）重看慢鏡後確認主球證判決，未有改判12碼，此決定引來現場加拿大球迷一陣噓聲，兩隊上半場互交白卷，0:0打成平手。

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兩隊半場保守行先　南非護空門力保不失（路透社）

兩隊半場保守行先　南非護空門力保不失（路透社）

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臨完場前熱血一幕　加拿大絕殺晉級

換邊後兩隊節奏有所加快，加拿大於65分鐘憑著一次反擊機會，奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）單刀被南非門將朗雲威廉斯（Ronwen Williams）撲出至門前，南非幸有中堅麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi）奮勇解圍，才能阻止加國射手約拿芬大衛（Jonathan David）射入空門。

正當所有球迷都以為比賽需要加時作賽，臨完場前奇蹟一幕出現。加拿大中場尤斯達基奧（Stephen Eustaquio）於補時階段92分鐘，乘對方解圍不遠，於禁區頂施放冷箭，皮球直飛死角破網。尤斯達基奧為加拿大射入首個世盃淘汰賽入球，為加拿大以1:0絕殺南非。

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歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社） 歷史性晉級16強，加拿大上下賽後瘋狂慶祝。（路透社）

歷史性打入世界盃16強的加拿大，晉級後將會對陣荷蘭及摩洛哥的勝方，比賽將於7月5日凌晨1點舉行。

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