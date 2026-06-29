世界盃｜摩洛哥攻守俱備 勢擋荷蘭

上屆世盃殿軍摩洛哥，今屆分組賽表現不俗，攻守俱備；32強戰在墨西哥迎戰歐洲傳統勁旅荷蘭。雙方邊路快速反擊厲害，成得分關鍵；但荷蘭分組賽場場失波，不值因名氣熱捧，寧撐摩洛哥有力在法定時間起碼不敗。(球賽編號FB3004，6月30日09:00開賽)

荷蘭主帥朗奴高文賽前打心理戰，認為該隊今場應被看淡，並說：「對手是一支出色、深具質素及容易入球的球隊。」事實上，摩洛哥4年前在淘汰賽先互射12碼淘汰西班牙，之後1比0打敗葡萄牙打入4強；今屆球隊大賽經驗更上層樓，原有主力合作無間，翼衛夏基美(Hakimi)仍是攻守核心，加上當勇的翼鋒巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)及連續3場入球的攻中沙巴利(Saibari)。摩軍守穩反擊力又強，遇上高大但轉身稍慢的荷蘭守將，不會輸蝕。

荷蘭大賽名牌，分組賽打起翼鋒森馬維(Summerville)及士哥頻頻的前鋒波貝比(Brobbey)兩位英超球員，只是球隊不論踢3或4人防線，均場場失波，門將華布根(Verbruggen)非頂級，進入淘汰賽考驗大增。球隊分組賽曾以3比1打敗另一非洲隊突尼西亞，但今場鬥頂級非洲勁旅摩洛哥，橙軍不易逞強。