世界盃｜32強最激鬥 日本「細」撼巴西

武士無懼，硬撼森巴！擴大的世盃來到32強第二個賽日，頭場上演大熱戲碼，由「亞洲一哥」日本，在侯斯頓硬撼5屆世盃盟主巴西；而會否上演漫畫《足球小將》般的夢幻劇情，亦成城中熱話！兩隊今場高手過招，預料藍武士將以無比的勇氣，力抗南美足球巨人，入球中位數[2.5]球，先取「細」盤。(球賽編號FB3002，6月30日01:00開賽)

日本以往不論在現實世界及經典足球漫畫中，都視巴西為殿堂級王者、夢寐以求擊倒的對象。日本主帥森保一賽前說：「能再次對戰巴西是一次很好的經驗，我們自信有機會繼續向前。以往日本對巴西來說是一個容易的對手，但上次交手，已證明這情況不再如此。」巴西去年10月作客日本的友賽領先2球下，易邊後反輸2比3。森保一續說：「多年來，很多巴西人在日本工作，我們非常感謝他們，我相信他們看到我們進步了這麼多，一定很高興。」

事實上，日本接連折損多位進攻好手，仍無阻他們在世盃高呼爭霸的野心。箭頭上田綺世證明自己不只是一位荷甲神射手，攻中鎌田大地成功接任中場進攻核心；兩位上屆在荷甲效力的守將富安健洋及板倉滉，在世盃復現朝氣，在意甲打滾兩季後的門將鈴本彩艷，分組賽通過壓力測試。背負亞洲代表榮辱的藍武士，今場將以快速反擊衝擊森巴防線，力圖打破過去4次在世盃淘汰賽首圈出局的魔咒。