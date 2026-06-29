世界盃｜日本鹽貝健人：已不是那個尼馬　遭巴西媒體抨擊

日本隊香港時間星期二（30日）的凌晨，會迎戰巴西的場夢幻大戰。在賽前日本隊的後備前鋒鹽貝健人被問到時指「已經不是以前那個尼馬」，被巴西媒體大肆報道引起爭議，日本媒體指巴西斷章取義，而巴西就認為是日本球員嘲笑巴西球星。
目前在德甲禾夫斯堡效力的鹽貝健人，上星期五隨隊在拿舒維爾恢復訓練，鹽貝在練習後接受日本媒體的訪問，被問到對巴西的第一印象，鹽貝直指是尼馬，之後他說：「他已經不是以前的那個尼馬了，我覺得沒有問題的，因為日本也很有很出色的中堅。」他之後表示，今屆也有法國、阿根廷等的強隊，他之後說：「巴西以前是很強，現在就不知道了。」然後他也說到：「不過，我還是認為巴西實力很強，在獲得勝利的話，他們氣勢會更好。」
然而鹽貝的說話，被巴西媒體《O GLOBO》所引用，並指鹽貝是「覺得巴西已不再是強隊」，然後巴西媒體開始把鹽貝的言論解作成輕視巴西隊。其後巴西人開始在社交平台找上了鹽貝的Instagram帳號，並在內裡留言挑釁，有人在說「來巴西就要小心一點」、「在貶低巴西前就應該關閉社交平台帳號」，亦有人說「在2002年我們在你們的國家贏了世界盃」等。而日本人亦留言為鹽貝打氣，指希望鹽貝不要為言論影響自己的發揮。不過鹽貝與尼馬都不像會在32強的比賽中正選上陣。
安察洛堤：未知邊隊先係強隊
巴西主教練的安察洛堤（Carlo Ancelotti），在賽前記者會也被問及事件，他表示：「我不評論某些球員的言論，我不會冒這些風險。我不會參加口水戰。」他又被問到，會否覺得淘汰賽階段遇到較弱的對手時表示：「我不認同。目前還不清楚誰是真正的強隊。有些球隊在小組賽階段表現出色，但沒有明顯的奪冠熱門。這是一屆實力非常平均的比賽。」