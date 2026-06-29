世界盃｜日本鹽貝健人：已不是那個尼馬　遭巴西媒體抨擊

日本隊香港時間星期二（30日）的凌晨，會迎戰巴西的場夢幻大戰。在賽前日本隊的後備前鋒鹽貝健人被問到時指「已經不是以前那個尼馬」，被巴西媒體大肆報道引起爭議，日本媒體指巴西斷章取義，而巴西就認為是日本球員嘲笑巴西球星。

目前在德甲禾夫斯堡效力的鹽貝健人，上星期五隨隊在拿舒維爾恢復訓練，鹽貝在練習後接受日本媒體的訪問，被問到對巴西的第一印象，鹽貝直指是尼馬，之後他說：「他已經不是以前的那個尼馬了，我覺得沒有問題的，因為日本也很有很出色的中堅。」他之後表示，今屆也有法國、阿根廷等的強隊，他之後說：「巴西以前是很強，現在就不知道了。」然後他也說到：「不過，我還是認為巴西實力很強，在獲得勝利的話，他們氣勢會更好。」