NBA｜勇士畢拿指康復進度良好　世界盃力撐哥倫比亞

金州勇士的占美畢拿（Jimmy Butler），在日前出席球隊的新衫發布。他透露自己的十字韌帶康復進度良好，可以在新賽季復出，並指自己可能狀況會比以前好。而他在星期六（27日）就到邁亞密觀賞哥倫比亞對葡萄牙的世界盃比賽，還穿上了兩件哥倫比亞球衣來支持。

畢拿表示：「我又變回了原來的自己。或許我們應該好好談談，我知道我復出後依然會是頂尖球員。我還能再打幾年，我們會一直拼搏到最後一刻。」在接受ESPN的訪問中，畢拿透露自己希望留在勇士至退役：「結束這個詞聽起來不太好，但這就是我想要結束的地方。在這裡退休。這支球隊是頂尖的，是最好的。實話實說，他就是最好的。你和史上最偉大的球員之一並肩作戰。我很榮幸能夠見證這一切。我想盡我所能，幫助這支球隊重返巔峰，回到我們應有的位置。」