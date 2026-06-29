NBA｜勇士畢拿指康復進度良好　世界盃力撐哥倫比亞

金州勇士的占美畢拿（Jimmy Butler），在日前出席球隊的新衫發布。他透露自己的十字韌帶康復進度良好，可以在新賽季復出，並指自己可能狀況會比以前好。而他在星期六（27日）就到邁亞密觀賞哥倫比亞對葡萄牙的世界盃比賽，還穿上了兩件哥倫比亞球衣來支持。
畢拿表示：「我又變回了原來的自己。或許我們應該好好談談，我知道我復出後依然會是頂尖球員。我還能再打幾年，我們會一直拼搏到最後一刻。」在接受ESPN的訪問中，畢拿透露自己希望留在勇士至退役：「結束這個詞聽起來不太好，但這就是我想要結束的地方。在這裡退休。這支球隊是頂尖的，是最好的。實話實說，他就是最好的。你和史上最偉大的球員之一並肩作戰。我很榮幸能夠見證這一切。我想盡我所能，幫助這支球隊重返巔峰，回到我們應有的位置。」
Jimmy Butler was asked if he would return to the Heat after the Giannis trade…— HOOPS NATION (@_HoopsNation) June 28, 2026
“Nah”
😅 pic.twitter.com/EbqVqvZEU0
畢拿透露，大約需要多6星期他就可以恢復全力加速跑動，並指自己現在可以用左腳跳起及入樽，但還是未能讓右腳落地及承受重量。因此在全面復出前需要繼續進行康復治療以及通過相關檢測。
穿兩件哥倫比亞波衫入場
在星期六的時候，他就回到了邁亞密，並在當地觀看世界盃的分組賽，由於他與哥倫比亞的球星占士洛迪古斯（James Rodriguez）相熟，在比賽當日他穿上一件2號的哥倫比亞球衣，然後內裡再有一件10號，代表J洛的哥倫比亞球衣。據報他還有去探訪哥倫比亞的訓練營，與包括路易斯迪亞斯（Luis Diaz）以及奧斯賓拿（David Ospina）等會面。