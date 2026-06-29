世界盃｜非洲球隊九成晉級亞洲淨兩隊　南韓媒體：亞洲足球沒落

世界盃的淘汰賽階段都已經展開，非洲的南非在32強止步。不過非洲仍有9支球隊打入32強，是各洲份比例最高，而亞洲9支球隊，就只餘下日本及澳洲，西亞球隊全軍覆沒，有南韓媒體指今屆世界盃表現是「亞洲足球沒落」。

今屆世界盃擴軍至48隊，非洲獲得9.5個席位，最後有10支球隊參賽。最終10隊中只有突尼西亞在F組墊底出局，南非、摩洛哥、科特迪瓦、埃及與佛得角以小組次名出線，剛果民主共和國、加納、阿爾及利亞和塞內加爾，取得小組8支最佳第3名晉級。晉級率達90%，比起16隊參賽的歐洲，只有13隊晉級的81%，以及6隊晉5隊的南美洲都要高。外國媒體指，這是非洲足球的實力展示，而當中包括首次參賽的佛得角，成為最大的話題。