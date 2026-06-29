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體育
出版：2026-Jun-29 12:25
更新：2026-Jun-29 12:25

世界盃｜非洲球隊九成晉級亞洲淨兩隊　南韓媒體：亞洲足球沒落

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南韓分組最後一輪不敵南非，最終無法晉級淘汰賽。(路透社)

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世界盃的淘汰賽階段都已經展開，非洲的南非在32強止步。不過非洲仍有9支球隊打入32強，是各洲份比例最高，而亞洲9支球隊，就只餘下日本及澳洲，西亞球隊全軍覆沒，有南韓媒體指今屆世界盃表現是「亞洲足球沒落」。

今屆世界盃擴軍至48隊，非洲獲得9.5個席位，最後有10支球隊參賽。最終10隊中只有突尼西亞在F組墊底出局，南非、摩洛哥、科特迪瓦、埃及與佛得角以小組次名出線，剛果民主共和國、加納、阿爾及利亞和塞內加爾，取得小組8支最佳第3名晉級。晉級率達90%，比起16隊參賽的歐洲，只有13隊晉級的81%，以及6隊晉5隊的南美洲都要高。外國媒體指，這是非洲足球的實力展示，而當中包括首次參賽的佛得角，成為最大的話題。

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相反亞洲以及北美洲的成績慘不忍睹，北美除了3支東道主，其餘3隊海地、庫拉索及巴拿馬全數出局，而亞洲9支代表，只餘下日本和澳洲晉級淘汰賽，而且隨時全數32強結束。南韓的《中央日報》指亞洲「只有日本隊表現出色，澳洲隊勉強挽回了一些顏面。亞洲足球在本屆世界盃的表現堪稱災難。」南韓媒體直指這是「亞洲足球沒落」，「10個非洲國家中有9個小組出線。就連人口僅50萬的佛得角也晉級32強。相比之下，我們不得不承認，包括南韓在內的亞洲國家競爭力明顯落後。我們就像井底之蛙。」

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