熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-29 13:01
更新：2026-Jun-29 13:01

F1｜羅素奧地利再贏冠軍　車手榜重上次席

分享：
2026 06 28T151548Z 1420248278 UP1EM6S16EB38 RTRMADP 3 MOTOR F1 AUSTRIA

羅素再次贏得分站冠軍，而韋斯特本得第2，安東尼利第3。(路透社)

adblk4

平治車隊在奧地利站，再一次成為冠軍，不過今次再由今年首站勝出的羅素（George Russell），力敵紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）羸得，之前連贏5站的安東尼利（Kimi Antonelli）排第3。原本在車手榜追趕安東尼利的咸美頓（Lewis Hamilton），今站只得第5。

羅素在今站以頭位起步，緊隨是兩站法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）及咸美頓，安東尼利排第4，主場的紅牛，韋斯特本因為排位發生意外，只排第5。在起步後，羅素保持領先，而後面的兩架法拉利進行了爭逐，咸美頓超越了隊友。安東尼利之後也試圖超過陸克萊，但被迫出賽道，並開始被原本第5的韋斯特本追近。其後韋斯特本連過安東尼利及陸克萊，進佔第3位。

adblk5

然而因為比賽期間出動虛擬安全車，影響法拉利的策略，車隊被迫使用三停策略，影響與只兩停的前列車手競爭。而羅素之後一直領前，韋斯特本就緊隨，安東尼利只守在第3。最後羅素成功贏得奧地利站，也是他續今年首站的澳洲站後，再次贏得分站冠軍，至於韋斯特本亦以第2名在紅牛的奧地利賽場完成比賽，安東尼利得第3。羅素在賽後以131分，在車手榜反壓咸美頓排第2，落後隊友的安東尼利40分，而咸美頓就以125分排第3。下一站在下星期，於英國老牌的銀石賽車場舉行。

adblk6
2026 06 28T170543Z 917384675 UP1EM6S10GMXI RTRMADP 3 MOTOR F1 AUSTRIA 2026 06 28T163009Z 53429154 UP1EM6S19U77K RTRMADP 3 MOTOR F1 AUSTRIA 2026 06 28T135719Z 1468534084 UP1EM6S12RIZL RTRMADP 3 MOTOR F1 AUSTRIA 2026 06 28T152107Z 1012462562 UP1EM6S16N53V RTRMADP 3 MOTOR F1 AUSTRIA 2026 06 28T140004Z 1931316573 UP1EM6S12W3ZQ RTRMADP 3 MOTOR F1 AUSTRIA

F1奧地利站精華

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務