F1｜羅素奧地利再贏冠軍　車手榜重上次席

平治車隊在奧地利站，再一次成為冠軍，不過今次再由今年首站勝出的羅素（George Russell），力敵紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）羸得，之前連贏5站的安東尼利（Kimi Antonelli）排第3。原本在車手榜追趕安東尼利的咸美頓（Lewis Hamilton），今站只得第5。

羅素在今站以頭位起步，緊隨是兩站法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）及咸美頓，安東尼利排第4，主場的紅牛，韋斯特本因為排位發生意外，只排第5。在起步後，羅素保持領先，而後面的兩架法拉利進行了爭逐，咸美頓超越了隊友。安東尼利之後也試圖超過陸克萊，但被迫出賽道，並開始被原本第5的韋斯特本追近。其後韋斯特本連過安東尼利及陸克萊，進佔第3位。