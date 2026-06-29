F1｜羅素奧地利再贏冠軍　車手榜重上次席

平治車隊在奧地利站，再一次成為冠軍，不過今次再由今年首站勝出的羅素（George Russell），力敵紅牛車隊的韋斯特本（Max Verstappen）羸得，之前連贏5站的安東尼利（Kimi Antonelli）排第3。原本在車手榜追趕安東尼利的咸美頓（Lewis Hamilton），今站只得第5。
羅素在今站以頭位起步，緊隨是兩站法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）及咸美頓，安東尼利排第4，主場的紅牛，韋斯特本因為排位發生意外，只排第5。在起步後，羅素保持領先，而後面的兩架法拉利進行了爭逐，咸美頓超越了隊友。安東尼利之後也試圖超過陸克萊，但被迫出賽道，並開始被原本第5的韋斯特本追近。其後韋斯特本連過安東尼利及陸克萊，進佔第3位。
然而因為比賽期間出動虛擬安全車，影響法拉利的策略，車隊被迫使用三停策略，影響與只兩停的前列車手競爭。而羅素之後一直領前，韋斯特本就緊隨，安東尼利只守在第3。最後羅素成功贏得奧地利站，也是他續今年首站的澳洲站後，再次贏得分站冠軍，至於韋斯特本亦以第2名在紅牛的奧地利賽場完成比賽，安東尼利得第3。羅素在賽後以131分，在車手榜反壓咸美頓排第2，落後隊友的安東尼利40分，而咸美頓就以125分排第3。下一站在下星期，於英國老牌的銀石賽車場舉行。